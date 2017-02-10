台：台美就“习特电”保持“密切联系与沟通”

（联合早报网讯）台湾与美国就美国总统特朗普与中国国家主席习近平的电话交谈，保持“密切联系与沟通”，维持“零意外”。受访台湾学者认为，曾质疑一个中国政策的特朗普，如今回归到美国处理两岸事务的基本框架，说明这位商人总统“从善如流”，其态度转向现阶段对台美关系不具影响。但学者提醒，特朗普日后未必不再视台湾为中美博弈的筹码，台湾应审慎乐观，继续“听其言， 观其行”。

特朗普和习近平在华盛顿时间9日晚间进行的越洋通话引发台湾内部关注。台湾总统府今午发声明指出，台美双方对此保持“密切联系与沟通”，并且“维持‘零意外’的做法”。

总统府发言人黄重谚说，美国是台湾在国际上最重要的盟友，台湾清楚了解美国政府对东亚地区和平稳定的高度重视。他也指出，台湾的核心利益除了包括确保台湾自由民主永续，还有积极参与国际社会和区域的和平稳定。台湾承诺持续与美方发展“更为坚实的合作关系，共同为区域的和平稳定与福祉贡献力量”。

台湾大陆委员会也接在总统府之后发声明，表示期盼美方“继续支持中华民国政府和平稳定的两岸政策”，同时呼吁中国大陆对台采取正面态度，“务实沟通化解分歧，寻求两岸最大可能的合作空间”，回应两岸人民及区域各方对台海和平的共同期待。

特朗普自去年当选后，曾数次以出乎意料的言行在美中台三方关系中掀起波澜。例如去年12月，特朗普打破外交常规与台湾总统蔡英文通电，之后更在电视与平面媒体访问中公开质疑美国奉行多年的“一中政策”，不仅触怒北京，也引发外界关注台湾是否会沦为中美谈判的筹码。如今特朗普对“一中政策”的立场虽然转向，台湾蓝绿阵营并不认为这个改变会对台美关系造成影响。

民进党立委、民进党国际事务部主任罗致政表示，特朗普只是遵循历任美国总统的一中政策，该政策本来就有它的延续性，这只是美国既有立场的表述，不是遵循北京的“一中原则”，不会影响未来的台美关系。

国民党立委江启臣也呼应罗致政的观点，并认为特朗普同意奉行一中政策应该只是“无关痛痒的外交辞令，避免两人在电话中吵起来”。他指出，以特朗普的个性来看，美方的一中政策还是充满变数，特朗普仍握有发球权。

根据《纽约时报》引述白宫的声明指出，特朗普是在习近平的“要求下”，“同意遵守我们的一中政策”。

中兴大学国际政治研究所教授蔡明彦接受《联合早报》访问时指出，从白宫提到“我们的”一中政策可以看出，特朗普政府有意凸显美方“一中政策”与大陆“一中原则”的差异性。蔡明彦说：“美国的一中政策是认知到中国（大陆）方面认为台湾是中国的一部分，而特朗普就用这种战略模糊，没有直接承认台湾是中国的一部分。”

但他认为，特朗普如今回归到美国处理两岸事务的基本框架，显示特朗普不会采取“联中弃台”或“联台抗中” 的极端手法。他也指出，美国国务卿蒂勒森在其任命听证会上强调“六项保证”为美国对台政策的基础，“这在以前比较没有在讲的”，这或意味美国新政府将对台更加友善，但台湾得“审慎乐观”，毕竟“全世界没有一个国家对特朗普能百分之百地掌握他的政策风向”。

台湾铭传大学公共行政系教授兼两岸研究中心主任杨开煌也说：“还需要再观察特朗普，因为他可以那么轻易地否定，又轻易地同意，这个可变性蛮多的。”

政治大学国际关系研究中心美欧所研究员严震生则指出，虽然特朗普“从善如流”，不再挑起一中政策的战火，“台湾筹码说”未来仍可能浮上台面，因为美国还是会继续卖武器给台湾，而大陆到时一定会抗议，所以“台湾还是可以作为中美之间的谈判筹码”。