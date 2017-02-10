“习特电”特朗普同意奉行一中政策

（联合早报网讯）在特朗普就任美国总统三周后，中国国家主席习近平和特朗普今天终于进行了电话交谈。除了一般性的官方表态外，两位元首谈到了外界关注的一个中国政策。中国学者认为，经过双方一番暗中较劲，特朗普已经回归到美国历届政府坚持的一中政策的基本立场。

据央视等中国官媒报道，特朗普在通话中强调，他充分理解美国政府奉行一个中国政策的高度重要性，美国政府坚持奉行一个中国政策。习近平赞赏特朗普强调美国政府坚持一个中国政策，指出一个中国原则是中美关系的政治基础。习近平和特朗普还同意保持密切联系，并期待着两人早日会晤。

据法新社报道，美国白宫在一份声明中说，特朗普和习近平进行了长时间通话，“应习近平主席的要求，特朗普总统同意奉行（honor)我们的‘一个中国’政策。”声明还说，两位领导人都向对方发出在各自国家会面的邀请。

白宫的声明还将特朗普与习近平的电话交谈描述为“非常亲切(extremely cordial)”，并称两位领导人“期待着继续进行富有成果的会谈”。

中国外交部发言人陆慷今天在记者会上表示，习近平与特朗普通话是根据双方事先商定做出的安排；中美元首期待早日会晤，双方工作层将就两国高层交往保持密切沟通。

中国学者分析，习近平和特朗普迟迟没有通电话，一个重要的原因就是双方在一中政策上有分歧。特朗普曾经表示要将一中政策当作一张牌来打，现在看来他的这种想法可能暂时告一段落。

中国人民大学国际关系学院教授王义桅在接受《联合早报》访问时说，“习特通话”最重要的内容当然是一个中国政策。特朗普首次表态美国将坚持一中政策，有利于台海两岸重新回到“九二共识”，或者两岸围绕一个中国内涵继续进行谈判。

王义桅指出，日本首相安倍晋三近日访美当然会和美国谈到联手对付中国的问题，但中日矛盾目前没有加剧的迹象。在南中国海问题上，美国新任国防部长、国务卿等高官的表态都还比较正面，中美在该地区冲突升温的可能性有所降低。倒是在朝鲜核问题上，比如朝鲜在核武或导弹试验方面突然又做出个大动作，中美出现争端的可能性较大。

中国国际战略与安全问题专家袁铁成对《联合早报》表示，“习特通话”表明，特朗普将回到中美关系的正常轨道。这主要是因为美国国内的现实让特朗普等决策者无法选择跟中国对抗。

他指出，过去15年的战争让美国无端消耗掉13万亿美元（约18万亿新元）的资产，但美国在安全、经济、政治、军事、外交、软实力等方面没有得到益处，中国却在这个环境下快速发展。美国的当务之急是重振国力，建设已经破败的国内基础设施，这就需要和中国做生意，而不是跟中国找麻烦。

路透社今天报道说，在北京看来，没有什么问题比台湾更敏感。习特通话发出的信号是，在一个中国问题解决后，中美关系可能会更正常。

报道引述中国美国商会（The American Chamber of Commerce in China)前会长齐默曼（James Zimmerman）的观点说，特朗普一开始就不应该去触碰一个中国政策。“（美国）当然有办法与中国人谈判，但一上来就拿根本的核心利益去威吓（中国）只有反效果。”

齐默曼说：“现在的结果是，特朗普向世界证明了他是一个纸老虎（paper tiger) ，即一个看起来吓人但实际上毫无效果并且无法应对挑战的人。”