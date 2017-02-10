中国1月进出口总值2万1800亿元 同比增近两成

（联合早报网讯）在全球需求有所增长的背景下，中国1月出口数据表现强劲。据中国海关总署网站今天（10日）消息，以人民币计价，中国1月进出口总值2万1800亿元（人民币，下同，4501亿新元），比去年同期增长19.6%。

其中，出口1万2700亿元，增长15.9%，远超5.2%的预期值，前值为0.6%；进口9111亿7000万元，增长25.2%，也大幅好于预期15.2%，前值10.8%；贸易顺差3545亿3000万元，收窄2.7%。

中国1月贸易帐3545亿元，好于预期3072亿5000万元，前值2754亿元。

若以美元计价，1月进口升幅由去年12月的3.1%大幅扩大至16.7%，远胜预期的10%；出口同升7.9%，终止九连跌，同时远胜市场预期的3.2%。

中国海关总署发布数据也显示，美国为中国第二大贸易伙伴，1月中美贸易总值为3200亿7000万元人民币，增长21.9%，占中国外贸总值的14.7%。其中，中国对美国出口2339亿8000万元，增长17.2%；自美国进口860亿9000万元，增长36.7%；对美贸易顺差1478亿9000万元，扩大8.2%。

中国对美国贸易顺差的继续扩大，加剧了外界对中美经贸关系未来的担忧。美国总统特朗普自竞选时便多次指责中国是“汇率操纵国”，导致对美产生大量贸易顺差，更扬言将对中国进口产品实施惩罚性关税,，虽然新一届美国政府暂未宣布对华贸易新举措，但作为全球最大的出口国，外界也认为中国今年出口将面临更多的不确定性。

对于中国1月亮眼的进出口数据，国际经济顾问公司环球透视（IHS Global Insight）经济学家杰克逊（Brian Jackson）分析说，中国1月出口和进口的回升符合预期，虽然比外界预期略强，但这或是因为今年春节假期提前的效应，从1月27日便已开始。

杰克逊预测，中国今年的出口和进口都会有相当强劲的增长，这一方面是由于2016年的低基数效应，另一方面，商品价格上涨对进口和出口都有不同程度的影响，同时，国外需求也有改善迹象。

招商宏观则认为，在主要国家经济基本面和大宗商品等价格因素的好转之下，全球贸易周期性修复对中国出口的带动逐渐体现。

从数据上看，目前中国企业对进出口需求较为乐观。中国国家统计局公布的1月份制造业PMI出口订单指数上升0.2个百分点至50.3，进口指数上升0.4个百分点至50.7。

中国海关总署发言人指，1月中国外贸出口先导指数为39，较去年12月回升1.6，初步判断第二季度初中国的出口压力有望缓解。