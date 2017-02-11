港媒：调查显示中国年轻人对世界未来最乐观

（联合早报网讯）参考消息2月11日引述港媒报道称，根据对20个国家的两万人的民意调查，从全球来看，中国年轻人对世界的未来最乐观，但也对气候变化最担忧。

据香港《南华早报》网站2月10日报道，53%的中国受访者认为世界变得越来越好，是受调查国家当中比例最高的。印度青年第二乐观，49%的受访者对世界前景持积极看法。

关于未来，约82%的中国受访年轻人认为气候变化是最让人感到担忧的因素。其他国家的大多数年轻人认为极端主义和恐怖主义以及冲突和战争威胁最令人担忧。

报道称，《Z一代：全球公民资质调查——世界年轻人的所想所感》报告由瓦尔基基金会发布，这是总部设在英国的一个非营利性组织，致力于帮助世界各地贫困儿童。

每个国家约有1000名15岁至21岁的年轻人接受了调查。这一在线调查是去年9月至10月进行的。

接受调查的年轻人还被问及他们的幸福状况、个人和群体价值观以及对全球公民资质相关问题的态度。

结果表明，与生活在欧洲、北美和澳大利亚的年轻人相比，新兴经济体的年轻人更有幸福感，对未来更怀有希望。

29%的中国受访者表示，他们觉得中国是安居乐业之所，因为在这里“只要勤奋就能出人头地”。

约93%的中国受访者还因为医药、可再生能源和计算机等技术的进步而对未来充满希望。

法国、意大利和土耳其的年轻人对未来的看法最为消极，原因是对极端主义和全球恐怖主义兴起感到忧虑。

瓦尔基基金会总裁维卡斯·波塔说，中国年轻人意识到气候变化问题的严重性令人鼓舞。

“这个动向无疑给人以希望。碳排放量最大国家的年轻人比谁都清楚气候危机的严重性，并将努力作出改变，”他说。

94%的中国受访者赞同男女应享受平等待遇的说法，他们和加拿大受访者是最坚决主张男女平等的。80%的中国受访者表示他们与父母和朋友相处融洽。

调查结果还表明，中国年轻人最不相信国际合作的价值。只有10%的人认为加强国与国合作能解决全球难题。

波塔强调，总体调查结果显示，可能会塑造今后几十年的这一代人的态度和观点具有乐观色彩。

“他们比上一代人更有可能旅行、跨境移居和在其他国家结交朋友，”他说，“全球公民资质没有消亡。它可能才刚刚萌发。”