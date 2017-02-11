梁国雄：泛民要有一席之地 无理由投建制派

（联合早报网讯）香港立法会议员梁国雄早前宣布如果得到足够的公民提名，将会参选下届特首。梁国雄及资讯科技界议员莫乃光今早到港台接受访问，梁国雄指，现在泛民的策略已经转变，又说害怕出现一个共主，那样更会形成危机；莫乃光说，“民主300+”的提名会考虑民意及抗衡西环操控。

据明报报道，梁国雄指，《基本法》规定的政制安排在2007年7月完结，当时泛民派公民党梁家杰参选希望可以表现泛民的执政能力，大家亦觉得小圈子选举即将完结；到2012年民主党何俊仁参选，社会知道2017年就可以普选特首，当时亦没有太多批评。

他说，当时两个人参选都为表现执政能力，非打破小圈小选举，认为当时两人参选只是使小圈子选举似是有竞争一样，所以不认同他们。

梁国雄指现时泛民的策略已经转变，目的不是证明自己的执政能力，而是要证明泛民在选委之中“有一席之地”及议价力，但认为无理由把票投给对方，因为特首参选人曾俊华也是建制派。

他说害怕“会造咗一个王出嚟”，出现一个共主，更会形成一个危机。

梁国雄指，如果选委投票给曾俊华而且得到市民支持，对威权政治之下的反对派很危险，而且曾俊华表明会就23条立法，又说过人大831决定是基础，故“画咗押就好难返转头”。