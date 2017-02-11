联想董事长杨元庆：中国税负太高

（联合早报网讯）“目前的全球化已经进入下半场，一旦中国企业进入角逐战场，综合实力就成了必杀技，没有本土市场的坚强后盾、良好保障，是很难取胜的。同时，政府要营造良好的软环境，切实为企业松绑、减负，帮助企业提升能力”，联想集团董事长杨元庆今日在亚布力论坛2017年年会上表示。

据新浪财经报道，在杨元庆看来，当前的全球治理框架和贸易规则都在发生着剧变。对中国政府和企业来说，不仅需要更加积极地“走出去”，参与甚至主导国际规则的制定，更要加快国内经济体制的改革，打破行业垄断、国企垄断，更好的保护知识产权，促进公平、正义的市场环境，让外资能够更加顺畅的“走进来”，从而让西方国家承认中国的市场经济地位，为中国市场更好的与海外市场完美对接提供良好的市场和政策环境。

杨元庆指出，中国税收结构有不尽合理之处，“把消费税完全以增值税的形式转嫁给企业，并由企业预先扣缴，导致消费税在企业内累积，占用企业资金。高达17%的增值税，也是各国增值税中相对比较高的，导致宏观税负接近40%，这在全球范围内都是自带高冷范儿”。

杨元庆呼吁，经济全球化的竞争，既是企业方面的竞争也是经济体制层面、政府层面的竞争。“谁的税负负担和各类要素成本更低，谁的企业就更有发展活力”，“这就要求政府进行发展和改革，减少税负，为企业松绑。当然要实现税负的减少，没有政府的进一步精兵简政也是无法实现的”。

在演讲最后，杨元庆表示，当下的中国经济发展正处于十字路口，大胆地走出去，不仅有利于中国经济的转型升级，也将有利于从根本上推动国际、国内经济体制改革，打造真正能够驾驭国际市场的成熟经济体系的、真正有国际竞争力的、在世界舞台上发挥更大作用的跨国企业。