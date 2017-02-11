商务印书馆庆祝创办120周年

（联合早报网讯）近代中国最大出版印刷机构商务印书馆今天（11日）迎来其创办120周年的纪念日，“起步——中国现代出版”专题展当天在商务印书馆第五印刷所旧址拉开帷幕。

中新社报道称，商务印书馆是中国唯一一家跨越三个世纪、历经120年岁月的出版机构，于1897年2月11日在上海创立，标志着中国现代出版业的开始。1923年11月，商务印书馆在上海天通庵路建成第五印刷所，这个地方如今是静安区公布的不可移动文物、静安区目前仅存的商务印书馆旧址单体建筑。

在过去的两个甲子里，商务印书馆创造了许多中国现代出版史上的“第一”，如1908年出版了第一部由中国学者自己编纂的双语辞典《英华大辞典》，1915年出版了中国第一部以语词为主、兼及百科的大型现代语文辞书《辞源》。2005年末，商务印书馆耗时四年出版影印文津阁《四库全书》，以500册公开发行，成为中国首次由政府正式批准印行大陆所藏《四库全书》。

“商务印书馆出版作品在亚洲乃至世界华人华界都有着重要影响。”中共静安区委宣传部副部长、区文化局局长陈宏表示，商务印书馆的“根”在上海，在上海完成了从印刷企业向世界级文化教育出版机构的跨越，成为“中国近代文化的双子星”之一。

商务印书馆与海外华侨华人关系密切。“商务印书馆从成立开始就注意到华侨的教育，这跟张元济的指导思想有关。”张元济之孙、上海市文史研究馆馆员张人凤当天在接受中新社记者采访时如是说。张元济是商务印书馆历史上的重要“舵手”、曾任商务印书馆董事长。

“商务印书馆最初出版南洋华侨专用的教科书大约在1932年前后，内容跟国内的不一样，专门适合于南洋学生。在张元济的日记里也可以看到，他接待新加坡的教育专家，一个礼拜四次见面交谈，征求对编写南洋教科书的意见。今天在新加坡的国家图书馆等几个机构里都收藏有不少当年的教科书。”张人凤说。