台湾南部发生5.6级地震四人受伤

（联合早报网讯）台湾台南附近海域今天（11日）凌晨1时12分发生里氏规模5.6级地震，台南最大震度6级。地震造成四人受伤，台湾电力股份有限公司变电所变压器一度跳脱，造成5万多户短暂停电，未传重大灾情。

据台湾气象局资料，这起地震发生在北纬22.9度、东经120.12度，震中靠近台南海域，地震深度18.4公里。除了台北市和新北市、基隆市外，几乎全台有感。

截至11日下午16时，台南市通报有一人受伤；高雄市消防局表示有三人受伤：一名34岁女性因地震起床跌倒后右脑勺撞伤，意识清醒；87岁阿婆因地震被木制存

钱筒砸伤头部，头部撕裂伤，意识清醒；26岁女性在清理地震掉落物时，于浴室滑倒颈椎受伤，送医急救。

此外，这起地震造成台南变电所两台变压器跳脱，影响用户5万零957户，经台电派员抢修，于1时40分恢复正常供电。

台南市应变中心于凌晨1时49分一级开设，由台南市长赖清德坐镇指挥。经各消防分队派出人车到辖区巡逻查看，除有民众搭电梯受困事件及零星几起天花板掉落事件，回报未有重大灾情。

至于网上谣传楼房倒塌的照片，台南市府说明，该张照片是去年2月6日美浓地震时，新化区中山路原京城银行大楼受损倾倒状况，与这次地震毫不相关。两人涉嫌散播不实言论，遭警方带回侦办。