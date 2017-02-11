泰国打击“零团费” 中国游客不降反增

（联合早报网讯）“2016年中国游客赴泰旅游人数达880余万次，较2015年增长10%。尽管打击‘零团费’对泰国旅游业造成了一定的影响，但从数据上可以看出，实际上去年我们的游客数量是增长的。”泰国国家旅游局亚太地区副局长林萍今天（11日）在南宁接受采访时透露。

中新社报道称，林萍介绍，泰国大力打击“零团费”，对低于成本价的廉价团造成了冲击，这部分游客数量有所下滑，但自由行的游客持续上涨，所以，从整体来看呈现增长的趋势。“打击零团费”，是希望通过市场的整顿为游客提供更有品质的旅游体验。

为吸引更多外籍游客赴泰国旅游，泰国政府2月7日决定，将原本于2月底到期的旅游免签证费用及落地签证半价收费的措施再延长六个月，至今年8月底结束。

不仅是免签证费这一优惠，泰国也努力在语言方面为中国游客提供便利。林萍出席在南宁举行的“2017有品有质游泰国春季路演”活动上透露，泰国正推进将入境卡做成中英双语版，方便中国游客在入境时填写，并要求各旅游景点尽量将景点介绍及标识做成中英双语的。

林萍称，泰国正努力调整和提高旅游接待能力。譬如，每天前往泰国著名旅游景点玉佛寺的游客非常多，当地将会采取引导游客参观新景点等措施分流游客，更大程度地去接待和接纳更多的游客到泰国旅游。在保障国际游客在泰旅游安全方面，泰国设置了专门的旅游警察机构，并在海上旅游、陆上旅游等多方面采取相应措施保障国际游客安全。

林萍表示：“今年，泰国将加强与中国在旅游领域的合作，大力支持和协助中国国家旅游局在曼谷开设办事处，希望双方政府密切联系，共同推动双方旅游业发展。”