滞留印度54年 中国老兵回返陕西

（联合早报网讯）滞留印度54年的中国老兵王琪，终于在今天（11日）踏上了家乡陕西省咸阳市的土地。

中新网报道，今天17时55分，当飞机缓缓降落在西安咸阳国际机场，滞留印度54年的中国老兵王琪，终于踏上了家乡的土地。

1963年，中国士兵王琪在中印边界地区的树林中迷路。两天后，经过的印度红十字会救援车将他带走并交给了印度军方，印度军方则以“间谍罪”将他在监狱里关押7年。他出狱后被印度方面安排到一个偏僻农村生活，但他从未放弃返回中国的想法。

2012年，王琪向中国驻印度使馆求助。由于时隔多年，王琪已无法提供任何身份证明，使馆迅速与国内相关部门和亲属核实并确认他的身份。2013年5月，王琪拿到了自己的中国护照。

2017年2月，经中国驻印度使馆多方努力和国内相关部门积极推动，在印度政府的密切配合下，阔别祖国多年的中国老兵王琪顺利办理离印手续，在元宵节之际，搭乘航班重返祖国怀抱，归乡愿望终达成。

今天，王琪的40多位亲友手捧花束，早早便赶到西安咸阳国际机场迎接他的归来，还有不少家乡的邻居好友也赶来迎接王琪。大批媒体记者架起长枪短炮“严阵以待”。

18时许，王琪走出接机口，与前来相迎的亲人久久相拥而泣。在他与家人合影留念时，仍紧紧握着两位兄弟的手。

“尽管这么多年过去了，但当年的战友并没有忘记他，王琪现在能够健康安全回来，我们这些战友欢迎他，50多年的心病总算解了。”王琪当年所在部队的排长王祖国在现场说。

王琪的侄子王永礼感慨：“今天我们全家四代人来到这里，迎接亲人从印度归来，几十年的愿望终于在今天实现了。”

按照安排，明天，王琪和家人将在亲属的陪伴下前往老家乾县薛录镇薛宅南村，为父母扫墓，同时看望在老家生活的亲人。为了欢迎他回家，村里也组织村民将街道打扫干净，并组织了腰鼓队和秧歌队排练表演。