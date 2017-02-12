访韩中国散客大增 韩各级政府积极揽客

（联合早报网讯）据韩国媒体报道，中国游客访韩旅游出现新变化，散客比重日益扩大，随团游客则相对减少。为了迎合这种新趋势，吸引更多散客来韩游玩，韩国中央政府和各地方政府以及流通行业全力出手制定了多种政策和措施。

韩联社报道称，2016年访韩中国游客总人数达806万人次，其中散客比重约占70%，呈现快速上升趋势。这种变化源于来韩中国游客趋于年轻化。韩国观光公社（韩国旅游发展局）的统计显示，截至2015年访韩中国游客中20-39岁游客占50.4%，超过了一半。报道说，同时，中方对“萨德”入韩采取反制措施，也对散客增加起到了一定的作用。今年以来，中国未批准韩国航空公司在华申请的赴韩包机航线，并以“杜绝低价团体游”为由降低随团韩国游比重。在此情况下，以中老年人居多的随团游客比重减少，20-39岁散客人数则增加。

报道指，这种变化与去年大批中国会奖旅游团来韩开炸鸡啤酒派对形成明显对照。去年3月28日，中国傲澜国际集团会奖旅游团4500多人在仁川举办大规模炸鸡啤酒派对，盛况空前。该活动曾是韩国旅游界的一大亮点，但在种种原因的作用下，中国团队游的这种热闹景象今年恐难再现。

散客的旅游方式与随团游客迥然不同，他们携词典和智能手机光顾韩国人青睐的美食店、热门购物地点及服装店。釜山观光公社高级人士表示，20-39岁中国游客的美食消费比较大方，购买高档产品，并从社交网站中获取旅游信息。文化体育观光部相关人士表示，散客人均购买力比跟团来韩旅游的游客更高，对推动流通、旅游行业发展起到积极作用。政府计划今年投入225亿韩元（约合人民币1.34亿元），重点开展吸引散客政策。

为了吸引散客的关注，韩国各级政府积极开展营销，中央政府今年将吸引海外游客目标转向开发高端旅游产品和吸引散客，计划投入225亿韩元，于上半年制定吸引散客方案，开发旅游产品，通过中国著名美食评价网站介绍韩国著名餐厅和厨师，在中国知名购物网站内开设韩国馆等。

首尔市政府积极利用网络，上月在首尔旅游局官方微博上详细介绍了爆款韩剧《鬼怪》的首尔取景地。首尔市政府相关人士表示，就像梨花壁画村一样，《鬼怪》取景地也将深受散客欢迎。

釜山市政府去年12月邀请中国网红和中国旅行社3名职员考察釜山市旅游景点。网红通过“一直播”直播了旅游全程，共吸引450万人次在线观看，获得830万点赞。釜山市政府计划再接再厉，今年再邀请网红考察釜山旅游景点，吸引大中华区电视剧和综艺节目在釜山拍摄，并携手中国5家旅行社瞄准散客开发旅游产品。釜山观光公社也开展各种旅游营销活动，去年推出“釜山八景、釜山八乐印章旅游活动”，向乘坐釜山观光巴士游览八大旅游景点的游客赠送礼品。釜山观光公社计划携手中国当地旅行社针对中国大陆游客开发釜山海洋旅游产品等。

同时，位于首尔奖忠洞的新罗免税店也通过其官网、官方微博等多种渠道介绍各种优惠活动和免税店附近的18家美食餐厅。韩国大批住宿设施纷纷在中国著名旅行社网站注册，并在网站上积极开展营销宣传活动。