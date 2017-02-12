北京报告今年首例人感染H7N9病例 患者病情危重

（联合早报网讯）2月11日北京市报告一例输入性人感染H7N9禽流感病例，这是北京今年发现的首例人感染H7N9禽流感病例。

新京报报道，据北京市疾控中心消息，该患者张某，男，68岁，河北省廊坊市人。1月29日在当地发病，并在当地医疗机构就诊。因病情逐渐加重，于2月6日经120救护车转至北京救治。2月11日，诊断为人感染H7N9禽流感病例。

目前，患者病情危重，仍在全力救治中。经调查，患者有可疑禽类接触史，其密切接触者目前均无相关症状。

北京市疾控中心指，目前中国处于人感染H7N9禽流感高发季节，南方多个省份持续出现人感染H7N9禽流感病例报告。

虽然北京自2005年以来已经出台关闭活禽市场的相关条例，但仍存在小规模的活禽交易活动，且存在外省市活禽输入。因此，预计北京可能会出现人感染H7N9禽流感病例，疫情主要呈现散发状态，也不排除会出现少量的聚集性发病。此外，北京医疗机构众多，外地病例到北京就诊的人数庞大，不排除外地输入性病例到北京医疗机构就诊而被确诊的可能。

疾控中心提醒，应避免接触禽类及其分泌物和排泄物，食用禽肉蛋时要充分煮熟，尽量避免接触野生禽鸟或进入野禽栖息地;避免去人群密集、空气污浊的公共场所等。