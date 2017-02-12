中企并购欧司朗照明业务获德美两国批准

（联合早报网讯）德国欧司朗(OSRAM)公司发言人11日表示，美国外资投资委员会(CFIUS)已批准欧司朗向中资财团出售其照明业务。由于德国经济部今年1月已对此亮出绿灯，这桩收购目前只待中国监管部门最终批准即可完成。

中新社报道，总部位于德国慕尼黑的欧司朗是一家拥有超过110年历史的著名企业，其产品涵盖民用照明设备到红外线和激光等高科技照明设备，被广泛应用于虚拟现实、自动驾驶、智能手机和建筑以及智慧城市等。

此次欧司朗拟出售的为单独拆分之子公司、主营家用照明灯具的朗德万斯(Ledvance)。自2016年中旬朗德万斯从欧司朗中完成拆分以来，已有多家中国企业表达了并购意愿。同年7月26日，欧司朗监事会决定将朗德万斯出售给由木林森、IDG资本和义乌国有资产运营中心组成的中国财团。

欧司朗向中企出售照明业务与美的并购德国著名机器人制造商库卡、中企洽购德国半导体企业爱思强三起并购在2016年引发媒体关注。

其中，美的并购库卡在遭到德国时任经济部长表态反对后，一度被认为将“搁浅”。但此项并购最终仍于2016年8月顺利通过德方审查。

同年10月，德国经济部出人意料地撤回了对中企并购爱思强的许可并重新启动审查。12月，时任美国总统奥巴马下令禁止爱思强将美国业务售予中企。福建宏芯投资基金最终放弃了对爱思强的并购。

德国经济部在宣布重审爱思强并购案时曾表示，将会进一步深入调查中企对欧司朗的收购计划。

不过，到今年1月30日，欧司朗发言人证实，德国经济部已批准欧司朗出售朗德万斯给中企。

本月11日，欧司朗发言人向德国《商报》表示，美国外资投资委员会(CFIUS)也已放行此项收购。分析认为，至此理论上只需中国监管部门批准，中资财团即可如期于2017财年完成对欧司朗照明业务的收购。

欧司朗在汽车照明领域具有全球市场和技术领导者的地位。德国《明镜》在线指出，出售其朗德万斯将使欧司朗剥离其拥有20亿欧元销售额和1.25万雇员的面向终端客户的照明业务。今后，欧司朗料将告别传统的灯泡、卤素灯等产品，改为专注于LED技术和利润丰厚的汽车专用照明设备。