台湾医界忧心 今年恐收不到WHA邀请函

（联合早报网讯）台湾媒体报道，一年一度的世界卫生大会（WHA）将于五月在瑞士日内瓦展开，台湾医界普遍担心，这次有可能收不到邀请函；尽管政府官员对此已有心理准备，但仍在努力当中，希望透过多元管道的争取，达到与各国之间发展双边实质关系。

台湾《联合报》报道，台外交部指出，今年WHA的会期，从5月22日至31日，以往WHA会于3月陆续寄出邀请函，今年台湾将全力以赴，盼能再度受邀出席，持续以务实、有意义、有贡献的方式参与世界卫生大会。

去年台卫福部前部长林奏延虽率团出席WHA，但台方几乎是在出发前夕才收到邀请函；当时正值蔡英文政府刚上台，一切发展仍在两岸过去维持现状的阶段，并没有特别意外。但相关人士也说，去年台湾能够参与WHA，是因为大陆对蔡政府仍处于“观察期”，今年将是两岸关系更紧张的一年。

相关人士指出，林奏延原定2月将前往印尼宣传国际医疗，为蔡政府新南向政策打底，经过两个月折冲，此行程还是告吹，原因就是大陆不肯台方“部长级”人物公开在国际宣传，今年能不能出席WHA恐怕有迹可循。

台湾医界联盟基金会执行长林世嘉直言，今年台湾无法如期出席WHA“已是圈内普遍看法”；去年世界卫生组织（ＷＨＯ）给台湾的邀请函中加注“一中原则”框架，已可看出大陆的小动作。

林世嘉表示，过去李登辉及陈水扁主政的时代，虽然台湾在国际也遭打压，但在ＷＨＯ议题上的能见度很高；政府努力去做国际游说、透过国际媒体发新闻稿，当时的国际社会认为，台湾不能成为会员国是不公不义的事情；如今，台湾虽遭打压，但不能连国际能见度也没有，政府应朝这方面努力。

台湾涉外人士指出，去年蔡政府才上台，面对WHA的问题，处理时间相当匆促，但面对今年的WHA，相较于去年的情况，已经有较长时间的准备与因应；而且，全球情势一直在变化，大陆对台打压的情事更一再发生，逐渐影响到国际舆论走向，台湾能否参加ＷＨＡ，仍在努力争取中。