《证券日报》社长被查 报社整改

（联合早报网讯）据财新网报道，《证券日报》社长谢镇江因严重违纪已被撤职、开除党籍，目前正接受有关部门调查。该报社因各类经济问题被上级主管部门责令进行为期两个月的整改。

报道引述多位知情人士称，这一连串事件与“明天系”近期刚刚发端的风波、实际控制人肖建华涉案被要求协助调查等背景有关。

证券传媒2016年12月30日公告称，《证券日报》社长谢镇江因个人原因不再担任公司董事、董事长职务。证券传媒的主要资产和收入，即来自对《证券日报》的经营业务。



受这些非正常事件的影响，证券传媒以“重大信息难以保密”为由，于今年1月4日起停牌至今。

《证券日报》于2000年10月创刊，由经济日报主管主办，系证监会指定的信息披露媒体之一。该报创办之初即寻求经营方市场化的模式，成立了北京中恒盛证券报业发展有限公司，负责该报的经营。该公司后更名为证券传媒，并于2015年2月在新三板上市。

据证券传媒2016年半年报，该公司的第一大股东和实际控制人为《证券日报》社，持股23.06%。但持股16.31%的第二大股东陕西蓝潼投资有限公司、持股15.37%的第三大股东上海人广实业发展有限公司，以及持股4.38%的第七大股东恒泰证券股份有限公司，据工商资料，均为“明天系”公司。据此计算，“明天系”明面上持有证券传媒的股份超过36%，为背后真正的实际控制人。