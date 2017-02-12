马英九：清查党产 应回归司法

（联合早报网讯）不当党产处理委员会清查国民党产屡生争议，台湾前总统马英九昨日（11日）重话批评，台湾已是民主自由国家，党产会却严重违反法治国原则，呼吁蔡政府后续清查党产回归司法，否则，恐让台湾冤冤相报永无止尽，甚至成专制国家。

台湾联合报报道，台湾最高法院前天判决，救国团总部志清大楼应返还政府；国民党主席洪秀柱昨天表示，为救国团感到遗憾。她说，救国团有历史渊源，创造很多人不可磨灭记忆，这几十年确实在社会中扮演重要角色。

马英九也说，台湾民主好不容易走到今天，应好好珍惜，推动转型正义若仍不足，就循正常法律程序处理，像救国团志清大楼判决就未透过党产会，为何要搞个程序与实质都有问题的转型正义，万一变制度，恐冤冤相报、永无止尽。

马英九表示，不论言论自由或政府权力滥用，都不应再出现，因为这些都是对人权最大伤害；若推转型正义的程序违宪，不但不能转型反而会倒退，国家不能更民主，可能还更专制。

马英九指出，不当党产条例已违背法律不溯既往、无罪推定、禁止个案立法、法律内容应具体明确规范、一事不再理、利益冲突应该回避等法治国基本法律原则；因党产会的行政作为太过无理，三个月来行政法院已裁定国民党阵营四次胜诉，避免不可回复的伤害。

马英九还举例，美国总统特朗普上台后，以行政命令禁止伊朗等七国公民入境，被质疑违宪，遭华盛顿州西区检察长向地院提出停止执行移民禁令假处分，美国司法部提出抗告也遭驳回；台美两国都因政府行政命令违宪，被法院裁定停止执行。