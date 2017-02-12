无人机闯蔡英文警戒范围遭击落？台官方：误传

（联合早报网讯）台湾灯会11日晚在云林县虎尾灯区正式启灯，网络上却传出台湾总统蔡英文、行政院长林全启灯时，会场上方的空中突然出现一台空拍机，现场维安人员担心空拍机危及总统，以电子讯号迫降空拍机并没收，但云林县政府与总统府均否认此事。

台湾《中国时报》报道，台湾灯会主灯“凤凰来仪”11日晚间7点启灯，蔡英文、林全受邀主持，事后网络传出一张警方执勤室桌上放着一台空拍机的照片，并指出是启后灯空拍机在现场出现，惊动现场维安人员，利用电子讯号干扰空拍机后予以“逮捕”。

由于空拍机可能危及总统与行政院长人身安全，引发民众在网络上热烈讨论，不过云林县警察局黄明昭否认现场曾出现空拍机；云林县副县长丁彦哲指出未接获通知，应是网络谣言；台总统府也表示未接获总统曾受空拍机威胁的情资。

云林县府更指出，现场涌入200万人，几无立锥之地，如被击落岂不砸伤人，早就发生人踩人的重大事件了。

警方表示，现场都有维安人员随时监控空中动态，一旦有空拍机或不明飞行物接近总统，即会设法利用电子干扰将之趋离或迫降，不太可能让空拍机出现在总统所在的上空区域，应是误会。

空拍机玩家说，空拍机的确可以使用电子干扰方式，让空拍机的控制者失去控制权，一般不会使用枪炮击落，因为此举可能造成空拍机坠落误伤下方民众，据了解，灯会现场并没有出现空拍机。