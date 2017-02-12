香港马拉松11人不适送院 女跑手昏迷情况危殆

（联合早报网讯）第21届香港马拉松12日清晨展开，约七万四千人参赛，包括过万名海外跑手，为历届最多，截至早上12时有11名参加者不适送院，其中一名女跑手送院后情况危殆。重头戏男子马拉松比赛，结果由埃塞俄比亚跑手Bizuneh Melaku Belachew以2小时10分31秒胜出，亚丶季军分别由肯尼亚跑手及埃塞俄比亚跑手夺得，冠亚军两位选手都破了大会5年前创下的纪录，快接近1分钟。

香港星岛日报网报道，香港马拉松2017筹备委员会主席高威林指，今早的赛事有最少11人送院，其中一名52岁女子，现由律敦治医院转到东区医院留医，情况危殆，初步显示她心脏有问题，是首次参赛。另外有两名男跑手情况严重。

他指出，本届马拉松出席率达89%，受伤人数比去年显著下跌，主要是轻征擦损。而今年在青马大桥的赛道缩短400米，也显著改善大桥交通。

早上8时许，一名男跑手跑至昂船洲大桥时感到不适，被送院治理，而一名跑手则在汀九桥跌伤头部，由救护员即场包扎后送院。一个多钟头后，于近10时，又有一名52岁的女跑手在维园冲线后，疑因体力不支晕倒，手部擦损，救护员接报到场为她进行用自动心外压机为她急救，由一名男跑手陪同送往律敦治医院，送院后情况危殆。

另外，香港马拉松赛事，今年首次新增亲子跑项目，其中一队跑手是三代同堂，85岁的何婆婆与女儿、女婿及外孙女一同参赛。她们都表示，很开心，可以一家人一齐参与，更可趁机多了解家人。