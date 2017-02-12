特朗普政府到位 台访问团将陆续访美

（联合早报网讯）特朗普内阁官员陆续到位，台美国会议员联谊会成员与台湾前总统马英九将于2月中接连访美。台湾立委访问团将会晤美行政部门和国会议员，是特朗普就职后台美首次较正式的接触。

台湾中央社报道，由民进党籍立委萧美琴率团的跨党派台美国会议员联谊会，将于月中访问华府与纽约，是特朗普就任后，台美双方首次较为正式的接触。

联谊会访问团行程将拜访美方官员、国会议员，并与重要智库成员会晤。除了说明台湾外交、国防与经贸政策外，也将了解美国新政府和新一届国会的政策与法案动向。

特朗普近期虽改口遵循美国的一中政策，但外交界多认为，特朗普动向仍难以预料。华府学界不分立场，均建议美方应强化对台交流，提升官员互动层级，增加出售防御武器项目及签署台美自由贸易协定等。

此外，上届国会通过的2017国防授权法，要求美国国防部长须执行美台资深军事将领与官员的交流计划，以改善两军关系，访问团也有机会了解美方意向。

报道指，美国国务院与五角大厦负责亚洲事务的新任官员人选虽已传出，但未正式宣布，台湾立委在华府期间仍有机会接触相关人士。

报道还称，有关提升台美军方互动层级和对台军售，美国防部长马蒂斯的态度以及特朗普本人和白宫资深幕僚的立场仍是关键。

此外，台湾前总统马英九将于2月底至3月初，访问纽约、波士顿和华府，期间将与亚洲协会（Asia Society）、外交关系协会（CFR）、哈佛大学与布鲁金斯研究所（Brookings Institution）等智库交流，出席论坛与公开演讲。

马英九于2016年11月访问芝加哥，并在圣母大学发表演说，这次是马英九卸任后第二次访美。