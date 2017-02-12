配合蔡政府战略调整 今年台湾汉光只兵推不实作

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文上任后就提出“新军事战略”，将台军的战略指导原则从过去的“防卫固守、有效吓阻”改为“建立有效吓阻与防卫的能量”，其中并强调“多重吓阻”。也由于战略构想改变，今年“汉光33号”演习将仅进行兵棋推演，到明年再进行实兵验证。

台湾联合报报道，汉光演习是台军年度最大的演习，验证执行台海防卫作战的能力。第一阶段是电脑兵棋推演（近年通常在4月举行），第二阶段是依据兵推结果进行的实兵验证（8月举行）。由于今年的汉光电脑兵推，将要首度以蔡英文的“新军事战略”为指导原则，事后检讨时间较长，因此将改到2018年再进行实兵验证。

蔡英文上任后即多次公开表示，已经要求国防部在今年1月完成一套“确认方向、改变文化的军事战略”，国防部目前所拟定新的“军事战略”，预定在下月20日公布于国防部依据国防法必须每四年公布一次的“四年期国防总检讨（QDR）”中，成为未来“十年建军构想”及“五年兵力整建计划”策订准则。

军方将领透露，今年汉光演习的兵棋推演将在5月举行，国军部队平日也有各类型演习，各部队要轮流进训，例如训练陆空联合攻击的“联勇”、两栖登陆的“联兴”、空降与反空降的“联云”等；以往这些演习如果正好遇到汉光演习实兵期间，就会被算是汉光演习科目的一部分。今年这些“联字号”操演中，也可部分验证兵推中所获得的数据，等到三军各级部队都完成验证后，明年再进行军事战略后的首度汉光实兵验证。

根据去年台国防部传出的消息指出，另一个不办实兵验证的理由是，国防部基于人性与官兵照顾家庭子女考量，目前考虑在每年7月到8月暑假期间，部队除了基地训练之外，将不再排定重大演训，让官兵有时间陪伴家人子女。