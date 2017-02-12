上班时间喝牛奶被问责？ 纪检人员：措辞欠妥只是批评教育

（联合早报网讯）日前，有网友微博指，湖南省郴州技术产业开发区园工作人员上班期间喝牛奶，被园区纪工委问责。消息在网上引发议论，有网友表示政府过于形式主义。对此，园区纪检监察处回应称，措辞不严谨，只是对其进行了批评教育。

未来网报道，有网友在微博表示，2月8日，一份由纪工委发出的问责通知单显示，在湖南省郴州技术产业开发区园，一名办公室工作人员在上班期间喝牛奶，被郴州技术产业开发区园区纪工委暗访时候查到，随后该名办公室人员收到了一份由纪工委发出的问责通知单。

《意见单》中表示，园区规划办在2月7日对郴州高新技术开发园区的明察暗访中，发现相关技术人员违反了工作纪律问题，在早晨9点上班以后在办公室喝牛奶。对于这个行为园区纪工委按照干部人事管理权限，表示要对违纪的相关人员进行问责处理。

这则消息在网上引发议论，有网友表示政府过于形式主义，认为这样的问责是形式教条，过于死板。同时也有网友认为上班时间喝牛奶这件事是不对的，但“直接通报吃早餐不就好了，这么通报，让人看不懂”。

郴州高新技术开发园区办公室工作人员对此回应，“应该有这件事，但是办公室没有接到相关的通知，得和当事人沟通。”

报道指，为了确认事情的真实性，记者之后联系了首位发微博的网友向其求证事情的真实性。该网友表示，事情是真实的，但是自己这边没有联系人联系方式，该网友还说，事情发生的具体单位应该是郴州市出品加工园区规划办。同时该网友还表示，目前各单位只敢内部讨论，并不想惹麻烦。

郴州市规划园区纪检监察室办公室工作人员称，“这个事情是真的，2月7日当天早上纪检人员去暗访的时候，发现该办公室工作人员在上班期间一边喝牛奶，一边浏览网页，违反了相关条例。”

至于违反条例的工作人员是否会进行问责，该工作人员表示“没有，我们之后只是对其进行了批评教育。”随后该人员表示，关于《园区纪工委交办意见单》中的内容，“我们的措辞确实存在不妥之处，所以让大家看到之后会出现理解上的偏差。”工作人员说，“未来在对待这样的事情在书面文辞上我们会更加严谨，不会再出现这样的问题了。”