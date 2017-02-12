安徽景区回应“山寨兵马俑”：不侵权 没必要沟通

（联合早报网讯）近日有媒体报道，安徽省安庆市太湖一个文博园内，出现上千个兵马俑，场面震撼。对此，秦始皇帝陵博物院在近日发表声明，将保留依法追究行为人法律责任的权利。安徽方面却回应说：“我们不侵权，没必要沟通”。

据央广网报道，根据网友爆料，在安徽省安庆市太湖县的“五千年文博园”内出现了号称中国最大山寨兵马俑，上千个兵马俑，整齐排列。导游介绍，为了让游人感受秦朝的文化风情，这个兵马俑群完全按照西安临潼兵马俑一号坑1比1复制而成。

记者查询发现，五千年文博园是国家4A级景点，由安庆市五千年工艺美术有限责任公司运营。景区官网显示，文博园由“一梦千年景区”和“十里画廊景区”组成。其中，“一梦千年景区”包含秦始皇兵马俑、花果山等多个人工景点，太湖县居民免费，对外售票120元。

陕西西安秦始皇帝陵博物院近日在其官网发表声明，点名安庆的这个“兵马俑群”：博物院依法对“秦始皇帝陵博物院”、“秦始皇兵马俑博物馆”享有名称权，并且对已注册商标(如：“兵马俑”、“秦俑”、“秦始皇兵马俑”、“铜车马”、“秦始皇帝陵”)享有商标专用权。任何未经秦始皇帝陵博物院授权使用秦始皇帝陵博物院、秦始皇兵马俑博物馆名称、注册商标及享有著作权的图片、影像资料的行为，均构成侵权。

但“五千年文博园”行政总监殷照平对西安方面的态度，并不在意，“我们没有侵权，也没有必要跟他们沟通。如果觉得我们侵权，是他自己的事情。兵马俑并不是秦始皇(帝陵)博物院的专利，陶俑哪里都可以做，但是我们为了展现秦始皇统一六国的气势，必须要有兵有马，所以觉得是1号坑复制，其实我们也可以去告他，你没有实地考察，就侵犯我们的经营行为。”