国际期刊撤中国院士“肝移植”论文 中方支持决定

（联合早报网讯）近日，国际期刊《Liver international》因担忧中国学者的研究使用了死刑犯的器官，决定撤回一篇于2016年9月在线发表的论文。

据澎湃新闻报道，在做出撤回论文的决定前，期刊曾要求论文作者，中国工程院院士、器官移植专家郑树森，以及浙江大学附属第一医院肝胆胰外科主任医师严盛，于2017年2月3日前，提供证明器官来源的资料，但没有得到回应。

中国人体器官捐献与移植委员会主任委员、原卫生部副部长黄洁夫表示，中国器官捐献移植委员会，支持杂志社撤回这篇论文的决定，因为这篇文章报道的数据是失实的。他刚在梵蒂冈参加完2月7日至8日举行的“反对器官贩卖全球峰会”。

黄洁夫强调，每个从事器官移植的医生，都要像爱护自己的眼睛一样，爱护自己国家的荣誉，绝不能为了发表一篇科学数据造假的文章，去损害国家移植事业的国际声誉。

郑树森领导的研究团队在论文中指，在2010年4月至2014年10月期间，研究了浙一医院564个肝脏移植手术的案例，并称“所有器官从心脏死亡器官捐献者获得，没有使用来自死刑犯的器官。”不过，研究团队宣称的研究时间，怡好在中国正式宣布全面停止使用司法途径来源器官之前。2017年1月30日，《Liver international》在线刊登了一篇澳洲学者的评论来信，对研究所使用的器官来源提出了质疑。

黄洁夫表示，质疑信中指出的一些问题是事实，2011年至2014年中国公民捐献的肝脏器官是1910例，浙一医院是166例，论文中说进行了564例，那肯定是不对的。黄洁夫称，已经和郑树森通过电话，强调不能为发表论文造假。郑树森称，数据是下级医生统计，他并不知情，他将严格处理此事。

据资料显示，中国在2007年颁布《人体器官移植条例》，并在2011年把器官买卖和非自愿摘取器官纳入刑法调整范围。在2015年1月1日，中国正式全面停止使用司法途径来源器官，公民自愿捐献成为唯一合法来源，必须严格依法执行。不过，一些团体如法轮功等，一直指责中共强摘人体器官。