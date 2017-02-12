郝龙斌再宣示 2018守不住双北市就请辞党主席

（联合早报网讯）国民党副主席郝龙斌今天（12日）出席新同盟会春节团拜暨联谊活动及国民党台北市党部内湖区党员新春团拜时表示，很多人问他为什么要参选党主席？他提出三大理由，改革国民党、超越民进党、最终目标要重返执政。

据台湾联合报报道，郝龙斌再度强调，党主席应该要权责相符、要负起责任，他有信心，若当选党主席，2018年选举要拿下台北市、守住新北市，并具体承诺，若没有达到此目标，将辞职以示负责。他认为惟有这样的决心、责任，国民党才有机会争取2018年的胜利，更重要的是2020年总统大选，只要谁能够胜选、谁能够认同国民党的理念，国民党就支持谁，力求让国民党在2020重返执政。

郝龙斌表示，国民党要重返执政，不能光看民进党声望、民调下落，重要的是要超越民进党。而超越民进党不能只靠批评、抗争，国民党一定要走正确的道路，采取强而有力的行动。他举前阵子他发起反对日本核灾食品公投连署，最后总共获得15万份的连署书为例，透过这样的连署，民进党再也不敢提要让日本核灾食品进口，这就是人民的力量，也是他为什么要参选党主席很重要的目的。

郝龙斌表示，在野不是只做监督、制衡；在野要超越执政，才有办法重返执政，所以每一个社会关注的政策，都应该用有效的方式来做。例如年金改革，民进党的年金改革方案并不能解决财务困难、破产的问题，而且最多只能延长十年，却伤害了军公教的权益、造成阶级的对立、损害了军公教的尊严。那该怎么做？除了释宪之外，他也提议举办民间的国是会议，不只结合军公教劳各方的团体代表，更重要的是要充分了解社会上大多数人的想法，拟订出更好且可长可久的方案，来争取社会大众的认同。