禽流感扩大 台南火鸡感染H5N6

（联合早报网讯）台湾H5N6禽流感疫情扩大，继花莲鸭只爆出H5N6高病原性禽流感病毒疫情后，台湾农委会防检局昨日证实原本疑因饲料问题而造成三千多只火鸡死亡的台南六甲区火鸡场，确诊也是感染会传人的H5N6病毒；面对不仅水禽、陆禽都发现H5N6病毒，而且东部、西部都有禽场沦陷，台农委会除将对涉及隐匿未通报的火鸡场业者依法开罚外，昨也紧急建议行政院成立“中央灾害应变中心”，提高防疫作业至全岛性层级。

据自由时报报道，台农委会昨也紧急召开专家会议，东、西部都发现禽场染疫，研判可能是候鸟带来禽流感病毒，更恐怕像是“不定时炸弹”在各地散布；为加速检验发现病毒，将开放有兽医系的台大、中兴大学、嘉义大学及屏东科大协助检验，只要验出并通报农委会确诊染疫、就可直接扑杀处理。

台农委会防检局局长说明，台南市六甲区一火鸡场，六日陆续发生大量死亡情形，业者原怀疑饲料出问题，与饲料厂争执而闹上警局。警方通报动保处，检疫人员到场采样，昨确诊为H5N6高病原禽流感病毒，是台湾确诊第二例禽场染H5N6，也是西部地区、火鸡场的首例。

台农委会副主委陈吉仲指出，由于H5N6病毒在大陆曾造成十多人死亡，且台湾已有两县市禽场染疫，昨已建议行政院紧急成立中央灾害应变中心，启动全台共同防疫。针对火鸡场业者未主动通报，将依法开罚五万到一百万元，呼吁民众及业者如发现禽只异常死亡，需立即通报处理。