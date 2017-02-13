曾钰成：林郑对曾俊华政纲的质疑很有道理

（联合早报网讯）香港特首参选人曾俊华在竞选政纲提出要检讨税制，研究引入累进式利得税和负入息税，另一参选人林郑月娥则质疑，过去每年财政预算案谘询时都有人提出相关建议，但当时身为财政司长的曾俊华没有采纳，现在由曾俊华自己提出来，“大家会觉得比较奇怪”。立法会前主席曾钰成认为，林郑月娥的质疑“很有道理”。

据明报报道，曾钰成于《am730》专栏解释说，累进式利得税和负入息税理念，并不符合曾俊华任财政司长时奉行的保守理财原则，故“（林郑月娥）这质疑很有道理”。

不过他表示，保守原则在香港奉行已久，并不始于曾俊华，“从1980年代港英政府财政司夏鼎基提出的‘积极不干预’，到上一任行政长官曾荫权奉行的‘大市场、小政府’，都是要把公共开支严格控制在本地生产总值的一个低比率，在低税政策下仍不会出现财政赤字”。

曾钰成续说，坚持“小政府、审慎理财”原则，在商界和学界有十分牢固支持，财金官员大都奉为金科玉律，而这原则写进了《基本法》。但他提到，小政府原则令香港持续成为全球最自由经济体，同时令香港社会贫富差距不断扩大，民怨由此日深。

曾钰成另表示，林郑月娥日前宣布若她成为特首，将“注入理财新哲学，善用资源投资未来、关顾弱小，并回应市民诉求及分享经济成果”，故关注若林郑月娥成为下一任特首，香港奉行数十年的保守财政政策会否宣告结束，“我们应留意行政长官选举论坛，如果曾俊华有机会在论坛上和林郑辩论的话”。