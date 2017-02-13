江苏一货轮在印度被扣押 23名船员被困一个多月

（联合早报网讯）最近，中国江苏一艘名为“联合女神号”的万吨货轮在印度被扣押，船上23名船员被困在当地一个港口内一个多月时间，生活困难。船长向外界发出求助信息，希望船员们能够尽快回家！

据江苏新闻广播报道，“联合女神”号是一艘载货量2万多吨的远洋货轮，船东为南京远浩船务公司，船员由南京远腾船务有限公司派遣。

2016年7月，该船从江苏省的南通港口出发，执行前往印度的国际远洋货运任务。2016年12月14号，“联合女神号”抵达印度霍尔迪亚港外锚地，12月28号卸完货后就被当地扣押。

北京时间2月8号上午十点多，该船被扣押的第43天，船长戴小松与江苏新闻广播记者取得联系。船长告诉记者，现在23名船员被困在印度霍尔迪亚港的煤炭港口，他们回不了家。因为一但弃船，货轮就成了移动漂浮物，存在危险，所以印方港口要求船上必须有人值守。

船长戴小松：“现在我们就是想回家也不是这么容易的，因为印度政府还有港（口）方，他在没有得到有人接手这条船的（消息）情况下，他是不会把我们船员全部放走的。”

据船员们介绍，过去的40多天时间里，船上的伙食、淡水及燃油等物料消耗殆尽，船上的垃圾和污油水也已经满箱，蚊虫滋生，急需地面回收，船员们精神焦虑、生活困难。

船员：“卫生条件比较差，他这边是登革热疾病的高发区，通过蚊蝇传播很厉害，现在印度的气温逐渐开始升高，卫生这一块我比较担忧。”

船长强调，他们是公司经济纠纷的无辜受害者。他听说，“联合女神号”是因为船东方——南京远浩船务公司的其它船只拖欠了国外油商的加油款，导致“联合女神号”受到牵连，被印度孟买高等法院扣押。而就在被扣押的2016年12月，船东公司宣布破产。现在船上23名人员不但回不了家，还被拖欠了5个月共计150万元的工资。

记者拨打了已经破产的船东公司——南京远浩船务公司的两位股东电话，想核实此事，但都无法接通。目前，“联合女神号”上的23名船家属正陆续赶往位于南京的船务公司，希望公司能够尽快解决此事。