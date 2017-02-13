台立委今组团访美 进行国会交流

（联合早报网讯）美国总统特朗普已走马上任，台美国会议员联谊会今将启程赴美国纽约及华府访问，立委团预计拜会美国参众议院议员与行政部门，藉由交流传达“台湾真实的声音”，同时希望了解美方的态度与讯息。

据自由时报报道，这次出访立委包括台美国会议员联谊会会长萧美琴、民进党立委王定宇、林俊宪、邱议莹、尤美女，国民党立委江启臣、许毓仁与时代力量立委高潞．以用等八人。

台美国会议员联谊会成立多年，民进党立委与国民党立委都曾担任会长，是一跨党派国会交流组织，为台湾对美国国会外交的主要交流管道。八名跨党派立委今组团赴美，此次访美是每年联谊会例行的访问行程，同时也是特朗普上任后，朝野立委首次组团访美，预计拜访美国参众议院议员、行政部门、智库等。

对于立委组团访美，民进党立委王定宇说，期待能传递台湾真实的声音，也希望了解美国真实的态度与讯息，包括希望美方落实军事授权法案中的台美交流，也希望特朗普政府能将台湾摆在第一轮双边经贸谈判的序列等。

王定宇指出，台湾也希望藉此机会向美方传达，在亚太区域安全中的东海与南海议题上，台湾有意愿、也有能力扮演协助维持和平的角色，并盼美方协助台湾取得先进武器。

国民党立委江启臣说，不论是两岸关系、台美关系或是台美中日关系，都希望在短期内发展实质互利的关系，因此希望强化实质面的交流，包括经贸与军事等各方面，期待藉由面对面沟通，了解特朗普政权对东亚局势的看法。

江启臣强调，立委代表民意，因此也会具体向美方表达我方立场，台湾固然最希望维持区域的和平稳定，但也要顾及台湾利益，不能没有台湾的声音，盼让这些意见被美国行政及立法部门听见、作为参考。

联谊会副会长、民进党立委罗致政也说，透过实地走访与第一手资料，了解美方的政策氛围与未来走向，这是非常重要的，且立法部门互动较无限制，能使台美互动更密切。