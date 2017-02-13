上海公交车撞电线杆 司机身亡11乘客无生命危险

（联合早报网讯）2月12日晚，上海一辆松江17路公交车失控撞到路边电线杆，导致公交车驾驶员吴某重伤，后经抢救无效死亡。

据澎湃新闻网报道，网友“love风中人”12日晚在微博爆料称，当晚在松江中山东路方塔南路，只听到轰隆一声巨响，看到路边的电线起火，一辆17路公交停在路边，有的乘客从窗户跳出来。“两分钟左右，车门打开了。警车、救护车、消防车也来了。救护车抬走了一个人。 ”

根据曝光的现场图片来看，发生事故的松江17路公交车撞击一处电线杆，电线杆完全嵌入车头，前挡风玻璃完全碎裂。知情者称，当时他有朋友在车上，车子发生猛烈撞击，他朋友吓傻了。“车上一共就十几个乘客，还好都是坐着的。”

13日，记者从上海松江区官方微博获悉，2月12日晚21点40分，由松江大学城开往松江城东站的一辆松江17路公交车，由西向东行驶至中山东路过方塔南路路口约30米左右处，车辆失去控制冲上右侧花坛撞上路边电杆，车辆严重损毁。

驾驶员吴某当日22时28分被紧急送至区中心医院，经全力抢救无效死亡。车内有八名乘客随救护车送到区中心医院检查，一名乘客经诊断为右臂骨折，已住院做进一步治疗。三名乘客四肢及脸部受到擦伤，经补液后离院。四名乘客因受到惊吓，诊治后自行离院。

经调阅车内DVR视频初步查看，当晚22点09分01秒，驾驶员疑似发病，公交车撞击电线杆过程持续15秒。具体事故原因有待警方调查认定。