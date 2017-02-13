深圳女子微博晒吃穿山甲照被调查

（联合早报网讯）“穿山甲公子”事件一波未平，中国又有一女网友因晒图称食用穿山甲等多种野生动物而被网友曝光。

据澎湃新闻今天（13日）报道，当日上午，广东省深圳市互联网信息办公室官方微博“深圳微博发布厅”发布微博称，12日，深圳市森林公安分局监测到网友“绽放的多多”微博涉食用穿山甲等内容，立即开展调查。当天下午18时许该微博已自行将涉穿山甲内容删除。目前调查还在进行中，相关调查结果将及时公布。

《新京报》也在今天报道称，被曝光的网友微博名为“绽放的多多”。2011年9月8日，该网友发布微博称，其喝了“穿山甲、蛇、天鹅”等八种动物熬制成的汤，并吃了“穿山甲血炒饭”，微博配图显示，一个小锅中有近30块疑似穿山甲肉块。2012年3月6日，该网友再次发布微博称，“好客的廖总提前叫人炖了四个小时的冬虫夏草穿山甲汤，非常美味。”

此外，《南方都市报》今天报道指，微博注册信息显示，该女供职于深圳某设计工程公司，具体职务不详。网友细“扒”其微博，发现猫头鹰也在其 “消化”范围内。

“深圳微博发布厅”前述微博明确指出，食用和组织食用野生动物的行为都将受到行政处罚，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

此前不久，有网友翻出2015年7月香港工商金融文化旅游界企业家赴广西投资考察团成员李加和在广西考察过程中接受宴请食用穿山甲的微博，一度引发舆论风暴。李加和被戏称为“穿山甲公子”。