中国网络文学用户规模突破3亿

（联合早报网讯）中国著名数字阅读平台阅文集团今天（13日）发布“2016网络文学发展报告”称，中国网络文学已成为移动互联网核心内容和中国最大的UGC（用户原创内容）文化产品，2016年其用户规模首次突破3亿。

据中新社报道，《盗墓笔记》《鬼吹灯》一系列热门作品的涌现使中国网络文学日益受到关注。报告指出，日新月异的科技是中国网络文学发展的第一推动力，相较于传统的纸质翻阅形式，当今社会快节奏、碎片化的生活模式需要更多渠道、平台以满足不同的阅读需求，移动阅读已成为一种新型消费形态及国民阅读的新趋势。

移动风潮还覆盖了网文创作领域，手机写作在“作家助手”等技术平台的助推下呈现增长态势，每年有近70万人在“作家助手”上更新作品，网文创作已突破时间、空间的限制。报告称，作家、作品是中国数字阅读产业壮大的重要基础，而优秀写手在进入大众视线的同时，也获得了传统主流文学界的认可，如阅文集团旗下有八位网络作者加入了作协全委会。

伴随中国网文海外翻译热潮，“网文出海”已成为一种文化现象，中国网文正在发力全球市场，有望在全球文创领域扮演更具分量的角色。报告预测，凭借优质内容与成功商业运作，中国网络文学将在世界范围内不断发展。

阅文集团于2015年3月由腾讯文学与原盛大文学整合而成，旗下包括QQ阅读、起点中文网等业界知名品牌，该平台拥有1000万部作品储备，覆盖200多种内容品类，触达数亿用户。