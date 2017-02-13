火箭军副参谋长邵元明晋升军委联合参谋部副参谋长

（联合早报网讯）中国官媒近日证实，火箭军原副参谋长邵元明少将已晋升中央军委联合参谋部副参谋长。有关分析认为，少将军衔担任军委联参部副参谋长职务还十分少见，这既表明高层拓宽人才选拔范围的新思路，也显示相比四总部时代，中央军委直属部门的级别有所降低，弹性也更大。

据新华社等媒体报道。2月7日，中缅外交国防2+2高级别磋商在昆明举行。中国外交部副部长刘振民、军委联合参谋部副参谋长邵元明与缅甸外交国务部长觉丁、国防军第一特战局局长吞吞南共同主持。

这是邵元明首次以中央军委联参部副参谋长身份在官方媒体中出现。刚满60岁的邵元明长期在火箭军的前身第二炮兵服役，曾任驻云南的二炮53基地司令员。2015年年底二炮改为火箭军后，邵元明出任火箭军副参谋长。

中央军委联合参谋部的前身是解放军四总部之一的总参谋部。据接近中国军方的人士介绍，在四总部时代，总参谋部比大军区要高半级，副总参谋长属于大军区正职级别，因此副总参谋长职务都由中将以上军衔的将领出任。

去年年初，四总部被撤销，中央军委联合参谋部取代总参谋部。与以前的总参相比，军委联参部不仅权力受到压缩，级别也相应降低。联参部副参谋长级别降为大军区副职。比如今年1月，军委联参部参谋长助理部长马宜明中将出任联参部副参谋长，他的级别仍属于大军区副职。

这名人士指出，按照军队级别划分，少将一般属于正军级，但也是大军区副职的辅助军衔，邵元明以少将军衔出任军委联参部副参谋长，不仅表明他已经跻身大军区副职，也显示高层有意增加中央军委直属部门、战区和各军兵种任职的弹性，以便在更宽的领域选拔人才。比如，新任海军司令员沈金龙、新任南部战区司令员袁誉柏，都是在晋升中将不久，就走上了以前多由上将担任的大军区正职岗位。

目前，中央军委联参部参谋长是房峰辉上将。在邵元明担任联参部副参谋长之前，联参部有六名副参谋长。其中，孙建国海军上将、戚建国上将都已接近65岁退休年龄，乙晓光空军上将以及信任副参谋长马宜明中将被认为是联参部的新生代力量。邵元明升任副参谋长，标志着火箭军重新进入联参部领导层。

北京民政信息网2月6日发布的消息显示，解放军中部战区原副政委兼政治工作部主任侯贺华中将，已经出任中央军委政治工作部副主任。侯贺华先后在原总装备部、原沈阳军区、军事科学院等单位服役，曾担任过沈阳军区副政委兼纪委书记、军事科学院副政委等职。

另据香港《明报》2月11日报道，根据“军委管总、战区主战、军种主建”的军改蓝图，解放军去年主要进行首脑机构的改革，而今年将进入躯干改革的步骤。

报道称，新的军改包括：现有集团军恢复军的称号，采用军旅营制；每军人数减为3.5至4.5万人，陆军由2013年国防白皮书的85万缩减至60万；战区陆军统合成集团军，一个战区一个，每个集团军辖2至3个军，战区陆军司令部即为集团军司令部，杜绝战区陆军司令部机关化，以及架构重迭、机关臃肿、人员冗懒的情况再出现。

报道说，改革是要建设一支既能各自为战又能大兵团作战、独当一个战略方向的战区陆军部队，以及一个野战化战区陆军司令部；现有18个集团军缩减为15个军，其余的集团军改为师，并探索扁平化的作战指挥模式。