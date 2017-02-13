林郑承诺：在教育税务及置业三方面增加资源

（联合早报网讯）香港特首选举提名期明天（14日）正式开始。被视为大热门的参选人林郑月娥今天（13日）首次公布部分政纲，承诺一旦当选，将会在教育、税务及置业三方面增加资源，让港人和企业受惠。

林郑月娥批评，目前教育开支占特区政府经常开支的比例，较1997年回归时更低，有必要增加教育开支。如果她当选特首，每年会在教育领域增加50亿元（港元，下同，约9亿新元）经常开支，用于稳定教师教席、设立幼师薪级表、将短期教席转为常额、改善学校硬件及软件，以及资助高中毕业生就读自资学位。

税务方面，林郑月娥指出，若她出任特首，会立即实施两项税务减免措施，减轻中小企税务负担。

第一项措施是推行两级制利得税。企业首200万港元利润的税率，将由当下利得税16.5%减至10%。200万后利润的税率则维持16.5%。

第二项措施是为鼓励企业增加研发开支，提供额外税务扣减。如企业100万港元研发开支，可以扣税200万。

置业方面，林郑月娥表示，一旦她当选特首，会重新检视土地来源，推出中产可负担的港人首置“上车盘”（指性价比高、总价适合年轻人置产的楼盘）。

林郑月娥表示，会在未来两至三星期收集社会各界就她提出的三大措施的意见，然后在下个月上旬、即特首提名期结束后宣布完整的政纲。

她说：“我生于斯长于斯，以香港为家，我亦都非常幸运，受惠于香港腾飞，我对于香港有承担，我期昐与大家同行，建设更美好香港。”

中共中央港澳工作协调小组组长张德江盛传早前南下深圳，约见香港多名政商界人士，表明林郑月娥是中央唯一支持的参选人。其后越来越多建制派的选委公开表态支持林郑。

其中，手握超过100张选委票的香港最大建制派政党民建联，今天宣布向党内选委推荐提名林郑月娥出选特首，但选委可自行决定是否提名林郑月娥。

民建联主席李慧琼表示，该党中委会成员普遍认为林郑月娥最能符合民建联对下任行政长官“择善有为”的要求。民建联在下月底特首投票前会再召开中委会，决定最后投票意向。

拥有20张选委票的另一个建制派政党经民联，今天也宣布提名林郑月娥参选特首。经民联主席卢伟国表示，考虑了数位参选人参政及施政理念后，认为林郑月娥过往的工作反映她全心为香港，有比较强的施政能力，相信林郑月娥能够兼听各界声音，也能团结及带领香港市民走出目前困境，发展经济改善民生。

他说，香港要持续向前发展，特首一定要与香港各界以及与中央有良好沟通。经民联在提名及投票阶段都会贯彻支持林郑月娥，但不会要求所有经民联选委捆绑提名及投票。

面对选情告急，另一名特首参选人曾俊华今天继续打民意战，到上水区了解水货客问题。期间，不少店铺职员及市民争先和曾俊华握手及拍照。

有接近曾俊华身边的消息人士向本报记者透露，目前曾俊华的选情不容乐观，但中国国家主席习近平一日未拍板，意味着他仍有一线机会。曾俊华在余下一个多月会继续努力，希望重演上一届特首选举的结局。