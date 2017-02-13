台湾H5N6疫情扩大 东西部地区“沦陷”

（联合早报网讯）台湾H5N6禽流感疫情持续扩大，继花莲后，台南、云林和嘉义三县市禽场相继失守。专家批评，检疫单位动作慢半拍，导致疫情短时间大规模扩散。行政院长林全今天（13日）已指示加强预警监测，强调防疫如同作战，避免禽传人案例发生。

位于东部的花莲本月5日出现台湾首起幼鸭因高病原性H5N6死亡的案例。11日，隶属行政院农委会的动植物防疫检疫局确认，首例周围三公里的养鸭场也爆发H5N6及H5N2禽流感疫情。昨天（12日），原本疑因饲料问题造成3000多只火鸡离奇死亡的台南六甲区火鸡场，也证实有鸡只染上H5N6病毒。今天，疫情进一步扩散至相邻云林的一家养鸡场和嘉义一家非法宰鸡场，台湾东西部地区正式“沦陷”。

防检局最新数据显示，截至本月12日，全台今年已扑杀近13万只禽畜，绝大多数带有H5N2和H5N8禽流感病毒，受影响的禽场多达14家。

为全面防疫，行政院昨天在农委会的建议下成立跨部会“中央灾害应变中心”，把防疫作业正式升高至全台层级。担任中心召集人的林全今天亲自坐镇主持第一次会议时裁示，“防疫就是作战”，他要求地方政府针对辖内封闭式养禽场和家庭式养殖，全面检测并进行地毯式巡查，同时强力取缔违法屠宰。林全也强调，当局将加强宣导工作，避免引起民众恐慌。

H5N6的传染途径为禽传人，目前没有人传人的案例发生。此前，带H5N6病毒的禽鸟主要散布在中国大陆、日本和韩国。全球首起H5N6禽传人案例三年前在四川出现，迄今大陆已累计16起人类感染病例，其中11人死亡。日本和韩国则未发生禽传人案例。

台湾本月初才出现今年首例确诊H7N9人类感染个案，患者是69岁高雄人，他1月到广东出差时出现发烧、畏寒症状，回台后确定受感染，目前仍留医。

随着台湾禽流感疫情扩大，社会对检疫单位表现不满的批评声也四起。台湾大学兽医学院名誉教授赖秀穗接受台湾媒体访问时就指出，过去禽流感疫情一般在候鸟较常栖息的西部沿海地带、邻近湿地爆发，此次H5N6首例却在东部出现，事有蹊跷。他怀疑疫情其实在西部潜藏一段时间，却因不肖业者不主动通报，加上检疫人员没积极查，动作慢半拍，造成东西部均失守。对此，农委会今天表示，会尽速调查和公布病毒的散播路径，并开罚知情不报的禽场业者。

另外，防检局最初把花莲首起案例误认为鹅也引发讨论。防检局今天澄清，曾把禽尸照片给专家看过，“不是随便掰出来”，不论鸭或鹅，都与防疫强度无关，但对外界造成困扰致歉。

禽流感疫情升温，无疑是农委会新任主委林聪贤上周接任后的最大挑战，但他近日未公开露面引发外界质疑这名前宜兰县长“神隐”，未参与防疫。林聪贤今天解释，他11日才到云林视察，昨天在农委会召开灾害应变汇报，一直与前线同仁工作，绝无神隐。