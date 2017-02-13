习近平：领导干部要防范被利益集团“围猎”

（联合早报网讯）中共总书记习近平今天提醒党内领导干部尤其是高级干部严格自律，警惕被利益集团“围猎”。

据中国官方通讯社新华社今晚报道，习近平今天在省部级主要领导干部学习贯彻十八届六中全会精神专题研讨班的开班式上发表上述讲话，中共政治局七名常委悉数出席。

习近平先是强调，坚决维护中共中央权威、保证全党令行禁止，“是党和国家前途命运所系”。

他指出，在新形势下加强和规范党内政治生活，要着力增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

他为此要求领导干部特别是高级干部加强自律、慎独慎微，经常对照党章检查自己的言行，加强党性修养，陶冶道德情操，永葆共产党人政治本色。“加强自律关键是在私底下、无人时、细微处能否做到慎独慎微，始终心存敬畏、手握戒尺，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终不放纵、不越轨、不逾矩。”

习近平也要求领导干部“注重自觉同特权思想和特权现象作斗争，自己做起，从身边人管起，从最近身的地方构筑起预防和抵制特权的防护网”。

他说：“领导干部严格自律，要注重在选人用人上把好方向、守住原则，坚持党管干部原则，带头执行党的干部政策，坚决纠正各种不正之风。领导干部严格自律，要注重防范被利益集团‘围猎’，坚持公正用权、谨慎用权、依法用权，坚持交往有原则、有界限、有规矩。”

同时，领导干部也“要注重自觉主动接受监督，对党忠诚老实，党员、干部决不能以任何借口而拒绝监督，党组织也决不能以任何理由而放松监督”。