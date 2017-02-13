深圳“穿山甲公主”惹争议

（联合早报网讯）“广西官员招待香港访问团吃穿山甲”事件犹未平息，深圳又现一例网民微博涉食用穿山甲的风波。一名女网民晒出食用“穿山甲血炒饭”等野生动物，引发网民关注与热议。

据指，目前深圳市森林公安和刑警已就此参与调查。

这名被称为“穿山甲公主”的网民为新浪博主“绽放的多多”。“广西官员请吃穿山甲”事件之后，有网民周日（12日）曝出，“绽放的多多”也曾晒出自己食用濒危野生动物穿山甲。

在其新浪微博上，2011年曾称喝了“穿山甲、蛇、天鹅肉”等八种动物熬制成的汤，又指确实很滋补，因为“刚刚我就流鼻血了”，还表示吃了“穿山甲血炒饭”。2012年，该博主再次发布微博称，“好客的廖总提前叫人炖了四个小时的冬虫夏草穿山甲汤，非常美味”。

微博注册信息显示这名新浪博主就职于深圳某设计工程公司，具体职务不详。因为食用穿山甲被广泛关注后，其个人背景立即引发网民的好奇，有评论称，为了给她进补，无论是自己，还是亲戚朋友都是用了很大的力气，“看来她本人的家庭背景是相当不一般”。

广东省深圳市互联网信息办公室今天在官方微博上称，深圳市森林公安分局监测到网友“绽放的多多”微博涉食用穿山甲等内容，立即开展调查。

中国青年网记者引述广东省林业厅保护处称，目前广东省林业厅也在调查此事，并已转给了深圳，深圳森林公安、刑警也已介入。

穿山甲是中国国家二级保护动物。根据中国法律，只要非法加工或运输，就满足刑事立案条件，不过，非法买卖和宰杀穿山甲的现象仍相当严重。《每日新报》2014年报道称，中国穿山甲的数量最近30余年来减少了90%，基本上是被吃掉的。

媒体稍早前曝出，香港工商金融文化旅游界企业家赴广西投资考察团成员李加和，2015年在广西考察结束后接受宴请，食用穿山甲并晒出图片，引起舆论关注。广西壮族自治区纪委通报称，参与宴请的广西壮族自治区高校工委统战部原部长李宁，在2016年5月因涉嫌受贿罪被检察机关依法逮捕。

（曾实报道）