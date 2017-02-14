巡视组：重庆清除“薄、王”思想遗毒不彻底

（联合早报网讯）据中共中央纪委监察部网站消息，11日，中央第十一巡视组向重庆市委反馈巡视“回头看”情况。中央巡视工作领导小组成员姜信治主持召开向中央政治局委员、重庆市委书记孙政才的反馈会议，出席向重庆市委领导班子反馈巡视“回头看”情况会议，对重庆市委主要负责人和市委领导班子抓好巡视整改工作提出要求。中央组织部干部监督局负责同志向孙政才传达了习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，中央第十一巡视组组长徐令义代表中央巡视组分别向孙政才和重庆市委领导班子反馈了巡视“回头看”情况，副组长刘安成、卢保民、于柯超、李述永参加反馈会议。孙政才主持向领导班子反馈会议并就做好巡视整改工作作表态讲话。

据新华网报道，根据中共中央的统一部署，2016年11月6日至2017年1月5日，中央第十一巡视组对重庆市开展了巡视“回头看”。

报道称，“回头看”突出政治性和政治纪律，体现了党内监督严肃性，放大和延伸了震慑效果。通过个别谈话、受理群众来信来访、调阅文件资料等，深入了解情况，发现问题、形成震慑，顺利完成了巡视任务。中央巡视工作领导小组听取了巡视组的巡视情况汇报，并向中央政治局常委会报告了有关情况。

巡视组组长徐令义指出，中共十八大以来，重庆市委深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央关于全面从严治党要求，不断强化管党治党政治责任，上轮巡视整改工作取得阶段性成效。

他指出，巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：党的领导弱化，担当意识不强，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神有差距，统筹推进“五位一体”总体布局有偏差，选人用人把关不严，一些干部“带病提拔”。党的建设缺失，市委以上率下抓得不够“严”，党口部门和区县党委抓得不够“专”，基层党组织抓得不够“实”。全面从严治党不力，“两个责任”落实不到位，一些重点领域腐败问题突出，一些领导干部十八大后不收敛不收手。上轮巡视发现的一些重点问题整改不到位，清除“薄、王”思想遗毒不彻底，国企腐败形势依然严峻，违反中央八项规定精神问题没有得到有效遏制。同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

徐令义还提出了三点意见建议。一是进一步增强“四个意识”，着力加强党的领导。二是进一步聚焦党建主业，夯实党建工作基础。三是进一步强化问题导向，形成全面从严治党的有力声势。

中央巡视工作领导小组成员姜信治对巡视整改提出明确要求，强调政治巡视是对党组织和党员领导干部的“政治体检”，要突出党组（党委）和领导干部这个“关键少数”。他说，市委书记和班子成员要坚决把自己摆进去，自觉为党担责、为党尽责，主动认领责任，带头落实整改，防止把层层传导压力变成层层推卸责任。

重庆市委书记孙政才表示，中央第十一巡视组反馈的意见，严肃指出了该市存在的突出问题，一针见血、切中要害，为我们敲响了警钟。对巡视反馈的问题、整改意见和要求，市委严肃对待、诚恳接受、照单全收、坚决整改。他强调，抓好巡视“回头看”反馈问题的整改，是我们当前一项重要政治任务。

中央第十一巡视组、中央组织部干部监督局有关负责同志，重庆市委常委，市人大常委会、市政府、市政协党组领导班子成员，市人民检察院检察长出席会议。其他在职副市级以上领导干部，市纪委监察局和市委组织部领导班子成员、政府秘书长、市委巡视办主任和巡视组组长，各区县书记、区县长，市委工作部门、市政府组成部门和直属机构主要负责同志列席会议。