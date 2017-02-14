香港七警“袭击致造成身体伤害”罪名成立

（联合早报网讯）2014年占领运动期间，七名警察涉嫌把公民党前成员曾健超拖到“暗角”拳打脚踢，案件今于区域法院裁决。七警被控一项“有意图而导致他人身体受严重伤害”罪，今被裁定罪名不成立，但所有被告被裁定“袭击致造成身体伤害”罪罪成。

至于另被控于同日在中区警署袭击曾健超的陈少丹，则被裁定“普通袭击”罪罪成。

据明报报道，七名被告依次为有组织罪案及三合会调查科总督察黄祖成（48岁）、观塘区反黑组高级督察刘卓毅（29岁）、观塘区反黑组警长白荣斌（42岁）、观塘区反黑 组警员刘兴沛（38岁）、东九龙总区刑事总部警员陈少丹（31岁）、九龙城区刑事侦缉警员关嘉豪（32岁）及观塘区反黑组警员黄伟豪（36岁）。

七名被告被控有意图而导致他人身体受严重伤害罪，被指于2014年10月15日于龙汇道政府大厦变电站外恶意伤害曾健超，其中陈少丹另被加控普通袭击罪，指他于同日在中区警署接见室内掌掴曾健超。

法官杜大伟今日只宣读裁决结果，并颁下共224页裁决书。法官在裁决书指出，信纳曾健超的证供可靠，即他淋泼液体后遭警员制服及被交予其他警员。警员再押解曾健超，将他带到暗角，他被扔在地上并受到袭击。法官亦信纳第1至第6被告押解曾健超到变电站，而到达变电站抬着曾的人没有改变，而且第7被告已经与他们会合。

法官指出，第3被告曾经捅、踩及踢曾健超；第4至7被告则用脚踢曾健超。虽然第1及2被告没有参与袭击，但观看事件发生。法官指每名警务人员均有责任防止有人干犯罪行，即使同僚犯罪亦然。法官直指第1及2被告的行为，是意图并实际鼓励和支持其余被告袭击曾健超。

法官虽不信纳曾健超身上的伤势构成严重身体伤害，但信纳此等伤势构成身体伤害。因此，法庭裁定七人项“有意图而导致他人身体受严重伤害”罪名不成立，但裁定“袭击致造成身体受伤”罪罪成。

至于第5被告陈少丹被裁定罪成的“普通袭击”罪，法官指曾健超于认人程序中认出第5被告，该认人程序亦非不公平，而证据亦显示第5被告曾经掌掴曾健超脸部两次，故裁定罪成。