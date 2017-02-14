“决心”号大洋钻探船前往南中国海

（联合早报网讯）33名中外科学家乘坐美国“决心”号大洋钻探船，13日中午离开香港维多利亚港招商局码头，前往南中国海目标海域，开展中国科学家主导的第三次南中国海大洋钻探，这标志着中国海洋科学第一个大规模的基础研究计划——“南中国海深部计划”进入冲刺阶段。

据新华社报道，中国国家自然科学基金委于2011年启动了“南海深部过程演变”研究计划。这项长达8年的科学研究计划在执行过程中，积极与国际合作的大洋钻探计划紧密结合，利用世界先进的技术手段，在深海盆演化、深海沉积、生物地球化学过程等三方面深入研究“解剖”南中国海，构建边缘海的“生命史”。

由中国科学家主导的第三次南中国海大洋钻探是“南海深部计划”进入冲刺阶段的一个重要篇章。在今后的近4个月时间内，“决心”号大洋钻探船将在南中国海北部海域，执行IODP367和IODP368两个航次的钻探任务。

据IODP367航次首席科学家、中科院南中国海海洋研究所孙珍教授介绍，“决心”号从香港起航后，将奔赴北纬18.4度、东经115.9度附近的目标海域，计划在两个站位进行钻探。两个站位的水深分别为3780米和3800米左右，钻探目标是分别打穿800米和1300米左右的海底沉积物，再向下钻取100-250米的基底岩石，看看南中国海大陆边缘的基底岩石到底是什么。