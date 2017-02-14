中国PPI同比增速大幅回升 超出市场预期

（联合早报网讯）2月14日，中国国家统计局发布的1月全工业生产者出厂价格指数（PPI）显示，PPI环比上涨0.8%，同比上涨6.9%。

新一期财新调查的11家金融机构经济学家，对1月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比涨幅的预测均值为6.6%。

据财新网报道，从环比看，1月PPI上涨0.8%，涨幅在连续扩大4个月后出现回落，比2016年12月缩小0.8个百分点。其中，生产资料价格上涨1.1%，涨幅比上月缩小0.9个百分点；生活资料价格上涨0.2%，涨幅比上月缩小0.1个百分点。

中国国家统计局城市司高级统计师绳国庆表示，从主要行业看，一是黑色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造、煤炭开采和洗选、有色金属冶炼和压延加工业价格环比分别上涨2.1%、1.8%、1.7%和0.1%，涨幅比上月分别缩小5.9、0.7、1.7和2.3个百分点，合计影响PPI环比上涨约0.3个百分点，对PPI的影响程度较上月减少0.7个百分点。

二是受国际原油价格上涨影响，石油和天然气开采、石油加工业价格环比分别上涨10.4%和3.9%，合计影响PPI环比上涨约0.3个百分点。

从同比看，1月PPI上涨6.9%，涨幅比2016年12月扩大1.4个百分点。在调查的40个工业大类行业中，33个行业产品价格同比上涨，比上月增加1个。

其中，石油和天然气开采、煤炭开采和洗选、黑色金属冶炼和压延加工、石油加工、有色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造业价格同比分别上涨58.5%、38.4%、37.7%、24.4%、17.3%和9.2%，涨幅比上月分别扩大38.8、4.4、2.7、7.8、0.2和2.6个百分点，合计影响PPI同比上涨约5.7个百分点，占总涨幅的82.6%。

据测算，在1月6.9%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为6.1个百分点，新涨价影响约为0.8个百分点。