北京一艺术团团长回河南老家摆摊遭群殴致死

（联合早报网讯）北京一家艺术团负责人回老家，在和亲属一起摆摊时，与人发生争执并遭遇多人殴打，随后死亡。目前，河南省太康县警方已经介入调查，两名参与打人者被抓，目前尚有一人在逃。

据法制晚报报道，受害者张中永是北京时尚星空艺术团的团长，多年来一直带领团员从事民间演艺工作，目前做得小有起色。2016年11月下旬，46岁的张中永回到老家。他想尝试在没有演出时做些小生意，多挣些钱。12月6日，在太康县马厂镇王老家村有集会，张中永听说之后，就和一名女性亲属到那儿去摆摊。

当天上午，因为张中永摊位后面是一家超市，这家“李凤购物广场”内的老板之父郭某某认为门前摆摊会影响生意，双方发生口角后，郭的儿子、儿媳、儿媳的弟弟等从超市走出，对张中永进行殴打。十多分钟后，张中永倒地不动。警方和急救人员赶到后，将伤者送往医院治疗。由于头部受创，在昏迷多日之后，12月11日，张中永去世。

今天上午，法晚记者联系到经办此案的河南省太康县公安局刑警队孙警官，他介绍说，当时受害者张中永在集会上超市门前摆摊时，超市认为影响到自己家的生意，于是派人交涉，双方发生口角之后动手，随后造成张中永死亡。案发后，警方抓获了其中两名参与打人者，检察院已经批准逮捕。目前尚有一人在逃，警方正在组织抓捕。