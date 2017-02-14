重庆反思巡视组“政治体检”结果 成立整改工作领导小组 孙政才任组长

（联合早报网讯）中共中央第十一巡视组2月11日向重庆市委反馈巡视“回头看”情况后，市委常委会第一时间召开会议，传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，审议通过市委落实中央巡视“回头看”反馈意见整改工作领导小组名单和整改方案。市委书记孙政才主持会议并讲话。

据重庆日报报道，会上，市委常委同志分别发言。大家“一致认为”，习近平总书记关于巡视工作的重要讲话，为我们抓好巡视整改工作、推进全面从严治党指明了方向、提供了遵循。中央第十一巡视组对重庆开展“回头看”，是对重庆全面从严治党的再次“把脉问诊”和“政治体检”。巡视组反馈的意见，让人深受教育，发人深省、令人警醒。

报道称，大家表示，作为市委常委会班子成员，一定认真反思、主动认领，坚决把自己摆进去，深刻剖析问题根源、举一反三，切实承担责任，带头落实整改，以巡视整改为契机，推动我市全面从严治党向纵深发展。

会议决定，成立市委落实中央第十一巡视组巡视“回头看”反馈意见整改工作领导小组，孙政才担任组长。整改方案明确了整改的总体要求、任务分工和组织领导，确定了每一项任务的责任领导和牵头单位。

孙政才在讲话中强调，我们要深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，深刻认识中央巡视“回头看”整改工作的重大意义，深刻认识抓好此次巡视整改工作对推进重庆全面从严治党的重要意义和深远影响，坚决贯彻党中央关于巡视工作的部署要求，坚决落实政治巡视要求，切实把思想和行动统一到中央精神上来。以落实中央巡视“回头看”反馈意见为新的起点，深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，进一步增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威，坚决维护党中央集中统一领导。全面贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，按照“一个目标”“两点定位”“四个扎实”的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，确保中央决策部署在重庆落地生根。

孙政才指出，巡视组的反馈意见，客观中肯、全面深刻，一针见血、切中要害，为我们敲响了警钟。坚决抓好中央巡视“回头看”反馈意见的整改，是对市委和全市各级党组织、党员领导干部政治立场、党性觉悟和“四个意识”的重大考验和现实检验。市委对中央巡视“回头看”反馈意见严肃对待、诚恳接受、照单全收、坚决整改。全市各级党组织都要切实增强政治自觉，强化政治担当，提高政治站位，把抓好整改工作作为同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的实际行动，作为严守政治纪律和政治规矩、切实增强“四个意识”的重要标尺，作为党要管党、从严治党的重要抓手，端正态度、自觉整改，深刻反思、举一反三，决不能遮遮掩掩、讳疾忌医，决不能避重就轻、敷衍塞责。

孙政才强调，整改，既是责任书，也是军令状，要认真对照中央巡视组反馈的意见，深入查找问题、坚决落实整改，着力解决党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题，精准发力、标本兼治，确保条条要整改、件件有着落。要强化责任落实，市委负主体责任，市委书记为第一责任人，市委常委同志各负其责，以上率下、推进整改，层层夯实责任，层层传导压力。整改工作领导小组要加强组织领导和协调调度，及时研究解决整改落实工作中的重大事项、关键环节和突出问题。有关方面要牵头抓紧抓好整改方案的细化完善，逐项对照检查，逐项分解任务，逐项制定整改措施，建立整改问题清单、任务清单、责任清单，立行立改，限期整改，确保解决一个、销号一个、巩固一个，坚决做到问题不解决决不放过、整改不到位决不松手。全市各级党组织和党员干部要认真履责、扎实尽责，做到真改、实改、早改，全面改、深入改，改彻底、改到位。要抓好整改工作跟踪问效和督察督办，主动接受各方面监督。对整改不主动、不积极，不担当、不负责的，必须零容忍，坚决严肃问责。

孙政才强调，要强化巡视“回头看”成果运用，坚持问题导向、结果导向，以巡视“回头看”发现问题的整改为重要契机，狠抓党建薄弱环节，大力推进党建实践创新，扩大党建工作覆盖面，不断提升党的建设科学化水平。要举一反三，在全面、从严、统筹、落实上下功夫，在完善体制机制上下功夫，扎紧织密制度“笼子”，纵深推进全面从严治党，巩固提升清朗的政治生态。要把巡视“回头看”发现问题的整改与做好改革发展稳定各项工作有机结合，推动经济社会持续健康发展，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。