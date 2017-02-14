“朝阳群众”APP上线 用户可视频举报

（联合早报网讯）近日，一款名为“朝阳群众HD”的APP引发舆论关注。北京市公安局朝阳分局通过其官方微博“平安朝阳”对此予以确认。该APP具有“举报”功能，用户可用小视频、拍照或文字的方式进行举报。



中新网报道称，被网友戏称为“世界第五大王牌情报组织”的“朝阳群众”，因参与破获多起明星吸毒等大案要案被人们所熟知。

近日，有网友发现一款名为“朝阳群众HD”的APP悄然上线。13日晚间，北京市公安局朝阳分局官方微博“平安朝阳”发布消息称：为进一步密切警民关系，更好地发挥“朝阳群众”作用，朝阳警方会同相关单位研发了“朝阳群众HD”APP系统，目前已进入上线测试阶段。在此，感谢广大网友长期以来对朝阳警方工作的关心与支持。同时，希望借助这个警民合作平台，共同为社会治安、城市发展贡献力量。

据报道，其实这款手机应用早在2016年8月20日就已上线，到2016年11月5日iOS版已经更新了四次。



首次登录这一APP，便会跳出“免费注册”界面，用手机号获取验证码，即可注册。注册登录后看到，该APP目前分为“要案”、“寻人”、“招领”、“嫌犯”、“车辆”五个栏目。在每条信息下面，都设有“发表线索”的区域，写着“希望您提供有价值线索”，目前用户可以通过文字和拍照的形式参与。

此外值得注意的是，在该APP界面右下角，设有醒目的“举报”功能。点击红色的“举报”按钮，便会出现“儿童拐卖”、“疑似嫌犯”、“老人走失”、“肇事违章”、“遗失招领”和“其他举报”六个选项，点击其中任意一个，用户可用小视频、拍照或文字的方式进行举报。