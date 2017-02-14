重庆被批“清毒”不彻底 孙政才反思

（联合早报网讯）中共中央巡视组结束对重庆市委的巡视“回头看”，严厉批评该市清除“薄、王”思想遗毒不彻底，党的领导弱化、学习贯彻中共总书记习近平系列重要讲话精神“有差距”。重庆市委随后宣布成立由书记孙政才担任组长的整改工作领导小组，并强调对巡视组意见“照单全收”，坚决整改。

受访学者分析，本轮巡视组对重庆的批评异乎寻常地严厉，还指出其在政治领域里的问题，暗示了孙政才的政治前途可能会出现挫折。

此外，巡视组首次批评领导干部在学习贯彻习近平系列重要讲话精神方面所出现的问题，说明自去年六中全会习近平被确立为党中央“核心”后，他的讲话精神已成为中共的指导思想，中共接下来将更严厉要求党员干部维护“习核心”以及党中央权威。

中纪委监察部网站昨天（13日）发布消息说，中央第十一巡视组11日向重庆市委反馈了巡视“回头看”情况。

第十一巡视组是在2016年11月6日至2017年1月5日，对重庆市开展巡视“回头看”。巡视组组长徐令义在反馈意见中批评，重庆市委党的领导弱化，担当意识不强，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神有差距，统筹推进“五位一体”总体布局有偏差，选人用人把关不严，一些干部“带病提拔”。

他也批评，该市一些重点领域腐败问题突出，一些领导干部十八大后不收敛不收手。上轮巡视发现的一些重点问题整改不到位，清除“薄、王”思想遗毒不彻底，国企腐败形势依然严峻，违反中央八项规定精神问题没有得到有效遏制。

中央巡视工作领导小组成员姜信治说，“问题表现在下面，根子在上面”。他特别指出：“市委书记和班子成员要坚决把自己摆进去，自觉为党担责、为党尽责，主动认领责任，带头落实整改。”全市各级党组织都要切实增强政治自觉，强化政治担当，提高政治站位，把抓好整改工作作为同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的实际行动；端正态度、自觉整改，深刻反思、举一反三，决不能遮遮掩掩、讳疾忌医，决不能避重就轻、敷衍塞责。

据《重庆日报》报道，重庆市委常委会随后召开会议决定，成立市委落实中央第十一巡视组巡视“回头看”反馈意见整改工作领导小组，孙政才担任组长。

孙政才在会上强调，巡视组的反馈意见“客观中肯、全面深刻，一针见血、切中要害，为我们敲响了警钟”，市委将“严肃对待、诚恳接受、照单全收、坚决整改”。

独立时评人陈杰人接受《联合早报》访问时分析，巡视组本次也对北京、广西和甘肃等其他三个省区市进行“回头看”，但对重庆的批评措辞最为严厉，而且批评的重点都放在政治问题上，这意味着孙政才的政治前途可能会出现严重挫折。

巡视组在对北京的反馈意见中说，北京市委党的领导弱化，贯彻“看北京首先从政治上看”的要求不到位，落实习近平总书记2014年2月26日视察北京发表的重要讲话精神不扎实。政治站位不高，担当意识不够强。吕锡文案件后续处理工作不及时，开展警示教育不够；一些干部“带病提拔”，全面从严治党不力，存在领导干部以权谋房等问题。

陈杰人说：“巡视组对北京的批评也相当严厉，但（北京市委书记）郭金龙已经到点了，所以已经无所谓。孙政才则是（中共十九大）入常的热门人选，这么严厉地批评、不留一点面子，这就是相当明确的信号了。”

北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水则向本报指出，本轮巡视“回头看”首次提出领导干部在“学习贯彻习近平系列重要讲话精神”方面的问题。

庄德水说：“去年六中全会上确立了习近平为党中央核心后，维护这个核心成了目前检验领导干部是否政治立场坚定、是否切实落实‘四个意识’的重要衡量标志。而要怎么维护这个核心呢？首先就要学习他的讲话精神。”

庄德水也强调，习近平系列重要讲话精神并不是他个人的思想，而是中共全党实践经验的总结和提升，是中共管党治党的重要内容，若领导干部学习不透彻，是可以被追责的。他预见，未来中央巡视组的反馈意见中将更常出现这类用词。