港特首选举开始提名 林郑月娥得400票安全“入闸”

（联合早报网讯）第五届香港特首选举提名期今天（14日）开始，初步显示林郑月娥已得到至少400票支持，足够票“入闸”；曾俊华、叶刘淑仪及胡国兴所获的提名票只是双位数，大大落后，仍须努力。

特首选举将于3月26日举行，提名期至3月1日结束。参选人需在1200人的选委会中取得至少150个签署提名才可“入闸”正式成为候选人，每名选委只可提名一位候选人。而候选人须在提名期内亲身将提名表格送交选举主任。

综合各大政团、界别和财团的表态，“大热门”人选林郑月娥的提名票主要来自人大政协、中华总商会、厂商会等，还有手握过百票的亲北京政党民建联、经民联，以及区议会和渔农界选委等都是其票仓。

林郑说，如果最后有超过600个提名，说明她获得广泛支持。她表示不急于提交提名，预料将分批交票，先交150票“入闸”，让她有条件及有资格成为候选人。她也预计，自己不会取得325名泛民主派选委的提名票。

曾俊华目前估计约有26票，主要来自专业界别，包括医学界、会计界和高等教育界的泛民选委，并获得总商会的自由党荣誉主席田北俊支持。

泛民的会计界选委“民主进步会计师”已率先将17份提名交予曾俊华。发言人李淑仪表示，提名曾俊华是参考民意、认同其施政理念与他们参选时的政纲吻合，以及希望增加选举的良性竞争。她也说，曾俊华希望在2020年前完成政改，精神上与他们吻合。

本身是当然选委的“专业议政”主席郭荣铿表示，手握325票的“民主300+”，目前未决定提名谁，主要考虑的可能人选仍是三个，包括曾俊华、胡国兴及根据网上公民提名的结果。

叶刘淑仪估计暂时仅得14票，主要来自她所属的新民党和公民力量选委。她今天藉情人节到湾仔喜帖街派玫瑰花时承认“大落后”，争取提名“艰辛、艰苦”，但强调仍在“天天点算”，不方便透露人数。

虽然政界估计胡国兴已取得约50票，主要来自泛民选委，包括医学界和建筑、测量、都市规划及园境界，但他声称目前只得三票，对选情感到不太乐观，并形容是“半告急”，而其提名票被曾俊华“抢去”。

为争取泛民提名，曾俊华和叶刘近日在政改议题上已改变口风。但香港特首梁振英今天在行政会议前强调，没有迹象显示北京会修改人大常委会“831决定”，在政改问题及选举问题上，北京根据《基本法》有其权力，履行中央对香港的责任。

民主党主席胡志伟则称，期望参选人提出可行的政改方案，促使中国全国人大常委会作出新的决定，覆盖原有的“831”决定。

香港中大新闻与传播学院学生刊物《大学线》月刊今天公布，大学生对特首候选人的民意调查结果显示，有31%选曾俊华，其次是18%支持立法会前主席曾钰成，32.2%决定全部潜在特首候选人都不选。

不过，民意不是这场选举的关键，主管港澳事务的中共政治局常委、中国全国人大委员长张德江早前据说已表明，中共政治局一致决定支持林郑月娥当下届香港特首。