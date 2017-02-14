台游览车翻覆 死者增至33人 出事原因疑似超速

（联合早报网讯）台湾旅游巴士翻车事故的遇难人数增至33人，其余11名伤者仍在就医，多数死伤者为年长者。根据警方初步研判，罹难的司机在高速公路上超速转弯，交通部长贺陈旦也认为是“驾驶的问题”，惨酿台湾30年来最重大的交通事故。

行政院长林全今天（14日）表示，有关当局已将车祸认定为重大刑案，待检方调查后才对外说明。但涉及旅游巴士的交通事故接二连三在台湾发生，朝野立委疾呼交通部尽速检讨司机工时和游览车安全等问题，以保障民众安危。

由台北蝶恋花旅行社营运的台中武陵赏樱团游览车共搭载44人，包括司机和领队，年龄介于22岁至69岁。昨晚（13日）9时许，游览车在高速公路国道五号接国道三号南下匝道转弯处翻落边坡，车辆右侧深陷排水沟，整片车顶被撞飞，多名乘客遭抛出车外。第一时间赶往现场抢救的新北市消防队员形容，当时多具遗体散布在国道上，大多头盖骨掀开，死状凄惨，“宛如炼狱”。

由于不少乘客受困残破的车体内，警消紧急调度大型吊车将巴士翻正，解救生还者。其中一名伤者萧秀华（54岁）告诉媒体，当时回程大家都在睡觉，游览车经过大转弯时，车体已经倾斜，当时有人惊醒大叫，随后整辆车摔到边坡里。根据公路总局的记录，30人当场惨死，两人昨晚送院后不治，另一名伤者经一夜抢救今早仍无奈回魂乏术。

昨天透过面簿指示全力抢救伤患，并协助家属善后的总统蔡英文，今午在立法院长苏嘉全和贺陈旦的陪同下，前往停放死者遗体的台北市殡葬管理处第二殡仪馆吊唁，并慰问家属。

蔡英文过后出席工商团体的春节联谊活动时，没有对现场媒体提问游览车司机是否过劳做出回应，但她向与会的企业主致辞时，呼吁老板关注员工劳动权益，让他们充分休息，引发外界联想。

根据国道警察掌握的游览车记录器，事发时巴士车速每小时60公里，比匝道限速40公里高，警方因此初步推测游览车翻车落入边坡的原因是车速过快。

贺陈旦今天召开记者会也表示，“道路条件应该不是肇事原因，应该是车和驾驶的原因”，但事实仍待调查。

根据交通部记录，47岁的游览车司机康育薰是在2011年取得职业大客车驾照，至今累计13件违规，仍有两件交通违规未结。

外界质疑，一日旅游团行程仓促或使司机过劳，但台北旅游公会发言人李奇岳今天代表蝶恋花旅行社回应媒体询问时指出，司机出发前休息了“足足两天”，“没有连续出勤的情况”，行程中也有三个多小时的休息时间。但康育薰次女康宜甄却指控对方说谎，称父亲从春节除夕到事发日仅休息一天，意味他已连续16天上班。

另外，官方记录显示，出事的游览车车龄将满19年，下一次定检为4月。有蝶恋花前员工踢爆，旅行社靠着低价旅费招揽生意，为了节省成本不舍得换新车或送修，导致游览车车体结构安全成为此次事故的另一大焦点。据台媒报道，这回肇祸的巴士是蝶恋花向友力通运公司租调，交通部今天已撤销友力的营业执照。

旅行团发生致命车祸，也引发外界质疑是否与民进党政府为因应中国大陆游客来台减少而扩大“国旅”的措施有关。行政院发言人徐国勇今天表明，蝶恋花赏樱团没有申请“振兴国旅计划”，强调两者无关。

这次重大意外，是台湾自1986年一游览车在台中谷关坠河造成42死以来，最严重的交通事故，也是近期涉及游览车的又一起意外。本月初，一辆载有陆客的游览车在南台湾撞上桥墩，酿21人轻重伤。去年7月，国道二号发生游览车火烧车事故，全车26人全数罹难，包括24名陆客。

大陆国台办今早发布新闻稿表示，大陆有关方面对事故高度关切，国台办和海协会也向车祸中罹难者表达深切哀悼，并向伤者和家属表达诚挚慰问。对此，台湾陆委会今天发表声明，代表政府向陆方表达感谢。