男工程师 女媒体人“脱单”意愿最强

（联合早报网讯）春节催婚热潮刚过，随即到来的西方情人节让“脱单”“恐婚”再次成为热门话题。

中新社报道称，在针对1亿名会员的线上抽样调查后，珍爱网今天（14日）发布《2017情人节调查报告》显示，中国男工程师、女媒体人的“脱单”意愿最强烈；而在情人节“浪漫之都”排行中，以闲适慢生活著称的四川成都荣登榜首，其次为重庆、深圳、上海、武汉、杭州、北京、广州、西安、苏州。

在各行各业的单身人群中，男性最渴望“脱单”的职业分别是工程师、公务员和研发技术人员，女性最渴望“脱单”的职业分别是媒体广告工作者、教师和医生。

情感专家表示，不少从事媒体广告传播类工作的单身女性在受访时表示工作太忙、时常加班，经常被家人朋友“吐槽”不把婚姻大事放在首位，但其实非常渴望“脱单”，尤其在节日期间，做着节日传播的工作，更有“脱单”感触。

在中国有不少情侣选择在情人节这一天结婚，一方面渴望“脱单”，一方面却对婚姻带来的责任和压力有些恐慌。

近日，“跟左先生谈恋爱，嫁给右先生”的婚恋话题成为网络热榜，话题中的“左先生”教人坚强自立，而“右先生”则属于温柔贴心的行动派。网友纷纷表示难以抉择，并对恋爱和结婚后的巨大反差进行热议。

结婚率下降的趋势近些年在中国逐渐显现。官方数据显示，2015年中国登记结婚的对数分别较2014年和2013年下降6.3%和9.1%。专家表示，部分适婚年轻人并非对婚恋生活不感兴趣，许多人也渴望成家立业，但随着生活成本增大，对婚后生活的恐惧，以及青年人受到多元价值观熏陶，认为生命的意义不仅在于结婚生子，使不少年轻人开始远离婚姻。