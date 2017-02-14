中国1月人民币贷款新增2.03万亿元

（联合早报网讯）中国央行今天（14日）公布数据显示，2017年1月份中国人民币贷款增加2.03万亿元，尽管低于此前多家机构的初步估算值，但仍处在高位。

中新社报道称，分部门来看，1月份住户部门贷款增加7521亿元，其中，短期贷款增加1229亿元，中长期贷款增加6293亿元；非金融企业及机关团体贷款增加1.56万亿元，其中，短期贷款增加4331亿元，中长期贷款增加1.52万亿元，票据融资减少4521亿元；非银行业金融机构贷款减少2799亿元。

申万宏源首席宏观经济分析师李慧勇在接受中新社记者采访时表示，相比2016年12月份人民币贷款增加1.04万亿元，此次信贷大增主要由房贷和企业中长期贷款拉动，而房贷仍处在高位。

他解释称，房贷居于高位一方面反映了地产销售的滞后影响，另一方面则与2016年房贷受限、2017年初房贷集中发放有关。

而企业中长期贷款大幅回升主要因为经济平稳、信贷提前投放及金融去杠杆引导资金脱虚向实；短期贷款的回升基本符合季节性，监管加强则导致了票据融资大幅回落。

此外，当天中国央行发布的数据还显示，2017年1月末，广义货币（M2）余额157.59万亿元，同比增长11.3%，增速与2016年12月末持平；狭义货币（M1）余额47.25万亿元，同比增长14.5%。当月净投放现金1.83万亿元。