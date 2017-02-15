英智库：中国武器出口技术水平接近西方

（联合早报网讯）英国智库"国际战略研究所"（IISS）2月14日发表"军事平衡"年度报告说，中国正在开始向国外出口自己设计的武器装备，包括军用无人机，从军事技术上来看已经接近西方国家水平。

BBC中文网报道，报告说，中国正式公布的军事开支在去年达到1450亿美元，是日本和韩国军费开支总和的1.8倍。

在2012到2016年间，亚洲地区军事开支的增长大约为每年5至6个百分点，而中国的军事开支在2016年超过了整个亚洲地区的三分之一。

从全世界范围来看，2016年军事开支比前一年下降0.4%，这主要是由于中东地区军事投入的减少。

国际战略研究所所长奇普曼（John Chipman）说，中国的军事进步表明，西方国家不能够再想当然地认为自己的先进武器系统占据着主宰地位。

他说，随着中国向国外出售武器装备，部署在世界各地的西方武装力量正在面临新的威胁，他们可能在更多的地方遇到对手使用这样的先进武器。

报告特别指出，在空中力量方面，中国已经接近西方水平。

报告说，中国的一种空对空导弹在西方没有对应型号，中国研发的一种短程导弹也只有少数几个宇航技术领先的国家才有能力制造。

此外，中国还发展了"也许是世界上射程最远的空对空导弹"。

报告指出，中国去年对非洲的武器出口显示出从苏联时代的设计向中国自行设计的新系统方向的转变，而目前在尼日利亚和沙特阿拉伯等国已经能够看到中国制造的军用无人机。