曾俊华倡邀国际人权专家研23条立法

（联合早报网讯）香港行政长官参选人曾俊华昨日与专业议政七名议员会面。专业议政郭荣铿引述曾俊华在会上指，会成立国际人权专家小组，确保《基本法》二十三条立法不会对香港的人权或《基本法》作出任何抵触，他认为是好的想法，但要小心立法时间。公民党主席梁家杰及港大法律学院首席讲师张达明也认为成立小组做法可取，梁家杰认为曾俊华在二十三条问题上作出了让步，但立法难度在于港人对政府不信任。

香港星岛日报报道，郭荣铿与曾俊华会晤后指，曾俊华在会上谈及人大“八三一决定”是一个起步点及法律事实，如当选会进行无前设的谘询，聆听“八三一”框架以外的意见。他指，曾俊华谈及《基本法》二十三条的立法程序将会很长及遇到法律上争议，曾还提出，会成立国际人权专家小组，确保二十三条立法不会对香港的人权或《基本法》作出任何抵触，小组并会决定如何作出白纸草案和公众谘询。郭荣铿认为这是“好的想法”，但强调要小心推出的时间，“因为在社会未复原、官民关系仍很差的情况下，为二十三条立法绝不可取”。

公民党主席梁家杰表示，曾俊华在为二十三条立法的议题上“加料”，提出成立国际人权专家小组，“方向对，是好事”。他指出不少建制派曾经提议如二十三条立法不成，就直接透过《基本法》附件三的规定引入国安法，所以曾俊华才提出要就二十三条立法。他认为二十三条立法的难度在于现时香港人对政权极不信任。

香港大学法律学院首席讲师张达明表示，自己在2002年也有提出成立国际人权专家小组处理二十三条立法，让专家能在小组内讨论各项争议性因素，增加立法的公信力和透明度，令社会减少争拗，以及释除市民的疑虑。他认为，小组与由有公信力法律界人士组成的委员会能够并行操作，负责不同方向议题，指过往很多法律改革都是使用类似做法。

另外，曾俊华晚上与公民党选委会面，梁家杰会后表示，他们在会上质疑曾俊华，若要休养生息，但又一并进行二十三条立法及重启政改，是否不切实际。他提到另一名参选人林郑月娥至今未约见他们，强调任何参选人若有意会面，一定会安排。